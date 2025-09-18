 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CIS : forte hausse des résultats sur les six premiers mois de l'année
information fournie par AOF 18/09/2025 à 09:01

(AOF) - CIS a dévoilé des résultats semestriels en nette hausse, l’activité ayant été portée par la montée en puissance de contrats majeurs en Afrique et Eurasie. Sur la période, le chiffre d’affaires a progressé de 18,6 %, à 236,5 millions d’euros, tandis que l’Ebitda a bondi de 52,5 %, à 19,2 millions d’euros. La société qui assure la gestion de bases-vie dans les environnements onshore et offshore les plus isolés précise que « la contribution croissante des nouveaux contrats et l’impact des plans de performance se traduisent par une bonne maîtrise de la structure de charges opérationnelles ».

De son côté, le résultat opérationnel a flambé de 77,3 %, à 12,6 millions d'euros. Enfin, le résultat net part du groupe s'est apprécié de 145,9 %, à 4 millions d'euros. Pour l'année 2025, Catering International Services estime que les plans de performance ciblés (valorisation de la gamme de services, harmonisations tarifaires, optimisation des coûts…) associés à la montée en puissance des contrats récemment signés permettront d'améliorer la profitabilité du groupe sur l'ensemble de l'exercice. CIS vise, à moyen terme, le cap des 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, en s'appuyant sur une intensification de sa dynamique commerciale, tout en restant attentif aux opportunités de croissance externe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

CIS (CATERING INTL SERVICES)
11,2500 EUR Euronext Paris +4,17%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF)

