CIS : bond de plus de 50 % du bénéfice net part du groupe

(AOF) - Catering International Services a bouclé l’année 2024 avec un résultat net part du groupe de 4,9 millions d’euros, contre 3,2 millions d’euros un an plus tôt, soit un bond de 52,7 %. Parallèlement, l’Ebitda de la société a quasiment doublé en passant de 15,6 à 30,6 millions d’euros. Le chiffre d’affaires a quant à lui progressé de 29,6 %, à 422,8 millions d’euros, grâce à plusieurs succès commerciaux majeurs et le renouvellement de deux contrats emblématiques en Afrique subsaharienne.

Pour 2025, le spécialiste de la gestion de bases-vie en milieux extrêmes a indiqué qu'il anticipait une poursuite de la croissance de son activité, mais à un rythme toutefois plus modéré.

Pourtant, sur les trois premiers mois de l'exercice 2025, ses revenus ont bondi de 29,6 %, à 118,5 millions d'euros, soutenus par la bonne dynamique observée en Afrique et en Eurasie avec des progressions respectives de 26 et 48 % à taux de change constant. En revanche, la zone Amérique a enregistré un repli de 41 %, pénalisée notamment par les évolutions du secteur public au Brésil.

AOF - EN SAVOIR PLUS