CIS ambitionne de dépasser 500 millions d'euros de chiffre d'affaires
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 18:19

CIS a annoncé un chiffre d'affaires de 489,2 millions d'euros en 2025, en hausse de 15,7% à données publiées par rapport à 2024, et de 15,5% à taux de change constant (TCC), prolongeant la dynamique positive amorcée l'an dernier.

Le spécialiste de la gestion de bases-vie en milieux extrêmes souligne une amélioration des effets de change, redevenus positifs ( 0,9 MEUR) après une contribution négative en 2024. La croissance a été portée par la montée en puissance de plusieurs contrats en Afrique et en Eurasie, qui concentrent l'essentiel de l'activité : l'Afrique représente 55,7% du chiffre d'affaires ( 19% à TCC) et l'Eurasie 41,9% ( 25% à TCC).

A l'inverse, la zone Amérique ne pèse plus que 2,4% du total (-60% à TCC), sous l'effet d'arrêts de contrats au Brésil déjà annoncés. Sur l'ensemble de l'exercice, CIS affiche enfin un taux de renouvellement des contrats de 95%.

Le groupe CIS affiche l'objectif de franchir, à moyen terme, le seuil des 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, en ciblant en priorité de grands projets dans les secteurs miniers, de l'énergie et des infrastructures. Il souligne que la poursuite de cette croissance, combinée aux plans de performance déployés à l'échelle du groupe, doit renforcer son profil de rentabilité et lui permettre de saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe, cohérentes avec sa stratégie d'expansion géographique.

