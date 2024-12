CIS: a renouvelé deux contrats en Afrique pour 91 M$ information fournie par Cercle Finance • 24/12/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - CIS annonce le renouvellement de deux contrats en Afrique subsaharienne pour un total de 91 M$.



En Mauritanie, le groupe a signé le renouvellement d'un contrat stratégique d'une durée de trois ans pour le compte de la société Tasiast Mauritania (TMLSA).



CIS assure au quotidien les services de restauration, d'hôtellerie et de facility management pour 3 000 résidents, dans une zone très isolée et désertique de la Mauritanie.



Au Tchad, CIS a obtenu le renouvellement de son contrat avec le groupe pétrolier français Perenco, deuxième groupe national opérant dans le secteur de l'énergie dans 14 pays.



CIS assure ses services quotidiens de catering et de housekeeping sur le site très isolé de Mangala, dans la région orientale du Tchad, pour près de 300 résidents.





