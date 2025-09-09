Cirsa s'attend à un impact des changes plus faible au second semestre et à une montée en flèche des activités en ligne

(Modification du titre et ajout d'une citation du directeur financier aux paragraphes 2 et 3) par Javi West Larrañaga

La société espagnole de jeux d'argent Cirsa

CIRSA.MC a déclaré mardi que son bénéfice net du deuxième trimestre avait chuté de 11%, ses activités de casino ayant été affectées par la faiblesse des pesos mexicain et colombien, alors que son unité de paris en ligne a grimpé en flèche.

Les vents contraires liés au change ne devraient toutefois pas se poursuivre pendant le reste de l'année, a déclaré le directeur financier Antonio Grau lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

"À moins qu'il n'y ait de grands changements ... , je m'attends à un impact plus faible de (FX) au troisième et au quatrième trimestre", a déclaré Antonio Grau, ajoutant que cela dépendait de l'évaluation du dollar.

Le bénéfice net trimestriel de Cirsa s'est élevé à 9,7 millions d'euros (11,43 millions de dollars) au cours du trimestre, en baisse par rapport aux 10,9 millions d'euros de l'année précédente. La société, qui exploite des casinos et des plateformes de paris en Espagne, au Portugal, en Amérique latine, en Italie et au Maroc, a enregistré une perte de change de 16 millions d'euros au cours du trimestre.

La Colombie et le Mexique sont des pays très importants pour la société et la performance négative de leurs monnaies par rapport à l'euro a entraîné les casinos vers le bas, a déclaré un porte-parole de Cirsa.

La société Cirsa, basée à Barcelone, a réitéré ses prévisions pour l'ensemble de l'année, indiquant qu'elle s'attend à ce que son bénéfice de base augmente de 6 à 7 % par rapport à l'année dernière.

La faiblesse des casinos a été partiellement compensée par son activité de paris en ligne, qui a augmenté de 64 % d'une année sur l'autre en termes de revenus.

Les actions de la société étaient en hausse de 1,9 % dans la matinée, après avoir progressé de 3,4 % plus tôt dans la séance.

La société, qui est contrôlée par le géant du capital-investissement Blackstone BX.N , s'est concentrée ces dernières années sur les jeux d'argent en ligne afin de suivre les tendances changeantes de l'industrie des jeux d'argent.

Cirsa a été cotée en juillet par Blackstone lors d'une introduction en bourse qui a valorisé la société à 2,52 milliards d'euros. Le fonds a conservé une participation de 78 % dans Cirsa.

(1 dollar = 0,8490 euro)