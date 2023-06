Circor accepte l'offre de rachat de KKR pour 1,7 milliard de dollars

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Fabricant de machines industrielles, Circor International a annoncé aujourd'hui qu'elle avait accepté une proposition de rachat de KKR. Le fonds d'investissement américain a relevé son offre de 49 à 51 dollars par action en espèces. La transaction en espèces sera évaluée à 1,7 milliard de dollars, y compris la prise en charge de la dette. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023. Cette offre améliorée intervient après que Circor a reçu une proposition de rachat non sollicitée d'un tiers pour un montant de 52,65 dollars par action en numéraire.

