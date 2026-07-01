Circle se stabilise après une chute de 17 % provoquée par le lancement d'un stablecoin concurrent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** Le titre de Circle Internet Group CRCL.N , l'un des principaux acteurs du marché des stablecoins, progresse de 2,1 % à 63,9 $ en pré-ouverture, après avoir chuté de plus de 17 % la dernière fois ** Un consortium regroupant Visa V.N , Mastercard MA.N et Coinbase COIN.O a lancé mardi Open Standard, une initiative commune dédiée aux stablecoins

** Il émettra un stablecoin indexé sur le dollar américain, baptisé “Open USD”, dont le lancement est prévu dans le courant de l’année

** Circle gère l’USDC, le deuxième plus grand stablecoin au monde en termes de capitalisation boursière après Tether

** “La baisse des volumes de transactions a pesé sur la croissance de l’offre d’USDC depuis le début de l’année, mais l’intensification de la concurrence pourrait de plus en plus remettre en cause la croissance de l’offre et la part de marché à l’avenir”, ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note

** La chute de CRCL mardi a constitué la deuxième plus forte baisse en pourcentage sur une journée enregistrée par le titre

** À la clôture d’hier, CRCL affichait une baisse de plus de 21 % depuis le début de l’année