Circle, l'émetteur de stablecoins, progresse après que Clear Street l'a relevé à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mars - ** Les actions de l'émetteur de stablecoins Circle Internet Group CRCL.N augmentent de 5 % à 121,30 $ avant le marché

** Clear Street relève CRCL de "hold" à "buy"; augmente le PT à 136 $ de 92 $, ce qui implique une hausse de 17,9% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage attribue la mise à niveau à de multiples catalyseurs tels que la tokenisation, la clarté réglementaire, les marchés prédictifs, l'IA et l'adoption, malgré le recul des marchés cryptographiques en général

** Le soutien public du président Trump à la loi CLARITY augmente la probabilité d'une législation à court terme sur les stablecoins, ce qui contribue à réduire la surcharge réglementaire et à débloquer la participation institutionnelle

** 12 des 27 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, 14 à "conserver" et une à "vendre fortement"; leur PT médian est de 108,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière fermeture, le titre de CRCL a augmenté de 45,5 % depuis le début de l'année