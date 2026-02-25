Circle, l'émetteur de stablecoins, bondit de 20 % après un chiffre d'affaires au quatrième trimestre supérieur aux attentes

(Mises à jour)

25 février - ** Les actions de Circle Internet Group

CRCL.N , émetteur de stablecoins, font un bond de 20,3 % à 74 $ avant la mise sur le marché

** Les revenus totaux et les revenus de réserve de CRCL pour le quatrième trimestre ont bondi de 77 % pour atteindre 770 millions de dollars, dépassant l'estimation de Wall Street de 739,5 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La circulation de la stablecoin USDC monte en flèche de 72 % pour atteindre 75,3 milliards de dollars au cours du trimestre

** L'adoption de l'USDC a continué de s'étendre à l'échelle mondiale, car de plus en plus d'entreprises, de développeurs et d'institutions publiques ont intégré les dollars numériques dans les paiements réels, la trésorerie et les flux de travail financiers onchain" - Jeremy Allaire, directeur général

** Ces résultats renforcent l'adoption continue de l'USDC malgré un contexte crypto moins favorable et devraient soutenir une forte réaction positive des actions" - Owen Lau, analyste chez Clear Street

** L'élément clé à retenir est que l'USDC continue de se développer rapidement, à un rythme qui dépasse de loin l'impact des taux. CRCL devient également de plus en plus rentable au fil du temps" - Jeff Cantwell, analyste chez Seaport Research

** 12 des 27 firmes de courtage considèrent le titre comme un "achat" ou plus, 13 comme un "maintien" et deux comme une "forte vente"; PT médian de 104 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière fermeture, les actions de CRCL ont baissé de 22,6 % depuis le début de l'année