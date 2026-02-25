Circle dépasse ses prévisions de chiffre d'affaires grâce à une forte circulation de stablecoins, les actions montent en flèche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout de citations tirées de l'entretien avec le directeur général aux points 8 et 9) par Utkarsh Shetti

Circle CRCL.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du quatrième trimestre mercredi, les revenus des réserves ayant été stimulés par une augmentation de la circulation de son stablecoin, ce qui a fait grimper ses actions de près de 30 % dans les échanges de l'après-midi.

L'USDC, le principal stablecoin de Circle, connaît une forte augmentation de son adoption, car des réglementations favorables telles que la loi GENIUS, promulguée par le président américain Donald Trump l'année dernière, établissent un cadre fédéral pour les stablecoins indexés sur le dollar.

Le jeton est indexé sur le dollar américain, soutenu par des réserves de liquidités et d'autres actifs à faible risque qui lient son prix de marché à la valeur de référence de 1 dollar.

La circulation de l'USDC a augmenté de 72 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 75,3 milliards de dollars au quatrième trimestre, portant le revenu total des réserves à 733 millions de dollars.

"Ce qu'il faut retenir, c'est que l'USDC continue de se développer rapidement, à un rythme qui dépasse de loin l'impact des taux. Circle devient également de plus en plus rentable au fil du temps", a déclaré Jeff Cantwell, analyste chez Seaport Research Partners.

LES BAISSES DE TAUX SONT LES BIENVENUES

Circle investit les liquidités reçues pour les jetons qu'elle émet dans des dépôts et des bons du Trésor américain à court terme, empochant ainsi le rendement. Ses revenus sont donc très sensibles aux mesures prises par la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt.

De nouvelles baisses cette année sont "bienvenues", car elles créeraient un environnement propice à l'augmentation des investissements et à la relance de la circulation, a déclaré Jeremy Allaire, directeur général de la société, lors d'une interview accordée à Reuters.

"Les taux élevés, bien qu'ils génèrent en théorie plus de revenus pour nous, ralentissent réellement la vitesse de circulation de l'argent dans l'économie, et nous pensons donc que la baisse des taux entraînera plus d'adoption et de croissance", a déclaré M. Allaire.

Circle a reçu une approbation conditionnelle pour établir une charte de banque fiduciaire nationale en décembre, une étape importante qui pourrait permettre d'intégrer davantage les actifs numériques dans le système bancaire.

Elle a récemment conclu des partenariats clés, notamment avec le géant des paiements Visa V.N , ce qui permet aux institutions américaines de régler leurs transactions à l'aide de l'USDC. Circle s'est également positionnée sur les marchés de la prédiction en s'associant à Polymarket.

Le revenu total et le revenu de réserve ont augmenté de 77 % pour atteindre 770 millions de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 739 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.