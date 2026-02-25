Circle dépasse ses prévisions de chiffre d'affaires grâce à une forte circulation de stablecoins, les actions grimpent en flèche

(Mise à jour des actions et ajout de comparaisons)

Circle CRCL.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du quatrième trimestre mercredi, les revenus des réserves ayant été stimulés par une augmentation de la circulation de son stablecoin, ce qui a fait bondir ses actions de plus de 15 % dans les échanges de pré-marché.

L'USDC, le principal stablecoin de Circle, connaît une forte augmentation de son adoption, car des réglementations favorables telles que la loi GENIUS, promulguée par le président américain Donald Trump l'année dernière, établissent un cadre fédéral pour les stablecoins indexés sur le dollar.

Les régulateurs du monde entier ont également renforcé les cadres de surveillance de ces actifs numériques, ouvrant la voie à leur adoption plus large et profitant à des émetteurs tels que Circle.

L'USDC est un jeton indexé sur le dollar américain, soutenu par des réserves de liquidités et d'autres actifs à faible risque, tels que les bons du Trésor américain, qui rapprochent son prix de marché de l'indice de référence de 1 dollar.

La circulation de l'USDC a augmenté de 72 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 75,3 milliards de dollars au quatrième trimestre, ce qui a porté le revenu total des réserves à 733 millions de dollars.

L'entreprise gagne des revenus en investissant les liquidités reçues pour ses jetons émis dans des actifs à faible risque tels que les bons du Trésor américain et les dépôts, et en empochant le rendement.

Elle a récemment conclu des partenariats clés, notamment avec le géant des paiements Visa V.N , permettant aux institutions américaines de régler leurs transactions à l'aide de l'USDC. Elle s'est également positionnée sur les marchés de la prédiction en s'associant à Polymarket.

Au cours du trimestre, Circle a reçu l'approbation préliminaire pour établir une charte de banque fiduciaire nationale, une étape importante qui pourrait permettre d'intégrer davantage les actifs numériques dans le système bancaire.

Le revenu total et le revenu de réserve ont augmenté de 77 % pour atteindre 770 millions de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 739 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le volume total des transactions sur la chaîne de l'USDC a augmenté de 247 % pour atteindre 11,9 billions de dollars.