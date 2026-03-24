Circle, Coinbase chutent après la publication d'un nouveau projet de loi sur la clarté interdisant les paiements de rendement en stablecoins

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

24 mars - ** Les actions du géant du stablecoin Circle Internet Group CRCL.N et de Coinbase Global COIN.O chutent respectivement de 19,8 % et de 11,1 % ** La nouvelle formulation sur le rendement des stablecoins dans la loi sur la clarté n'autorisera pas les récompenses sur les soldes, rapporte CoinDesk , citant une personne familière avec le projet actuel

** Le rapport ajoute que la dernière version autoriserait les programmes de récompenses sur une base restreinte tant qu'ils ne ressemblent pas aux intérêts des dépôts bancaires de quelque manière que ce soit

** L'interdiction réduit probablement les incitations à conserver les USDC (un instrument de paiement et non un titre), ce qui entraînera probablement une baisse temporaire de la circulation globale et de la liquidité du marché secondaire" - Peter Christiansen, analyste chez Citi

** Les pourparlers sur la législation historique sur les crypto-monnaies avaient abouti à une impasse au début de l'année après que les banques aient déclaré qu'elles ne pouvaient pas soutenir un compromis poussé par la Maison Blanche

** Les banques s'étaient opposées à une disposition permettant aux émetteurs de stablecoins et aux entreprises de crypto-monnaies d'offrir des produits à rendement et d'autres récompenses qui pourraient attirer les dépôts bancaires

** A la dernière clôture, CRCL a augmenté de 59,7% et COIN a baissé de 11,3%