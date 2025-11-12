Circle chute en raison de préoccupations concernant sa rentabilité à court terme

12 novembre - ** Les actions de Circle Internet Group

CRCL.N , émetteur de stablecoins, chutent de 11,5 % à 87 $

** CRCL prévoit une marge de RLDC d'environ 38 % pour l'année entière, ce qui implique un quatrième trimestre plus faible, selon les analystes

** Bo Pei, analyste chez US Tiger Securities, a attribué la baisse des actions aux inquiétudes concernant le pic de rentabilité de l'entreprise à court terme

** "Nous pensons que la réaction discrète de l'action reflète une valorisation élevée et la visibilité limitée de la commercialisation de l'USDC" - William Blair

** 10 des 23 analystes qui couvrent le titre lui attribuent une cote d'achat ou supérieure, 10 une cote de "maintien" et trois une cote de "vente"; la prévision médiane est de 145,50 $ - données compilées par LSEG ** À la dernière clôture, l'action CRCL a plus que triplé par rapport au prix de l'introduction en bourse depuis ses débuts en juin