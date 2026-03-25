Cintas revoit à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels en raison d'une forte demande

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Le distributeur d'uniformes Cintas

CTAS.O a revu à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfices mercredi, misant sur la résistance de la demande pour ses produits de première nécessité et ses services aux entreprises.

La société a également dépassé les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires du troisième trimestre, bénéficiant de la croissance de l'emploi dans des secteurs clés des États-Unis tels que les soins de santé, l'assistance sociale et la construction. Cela a renforcé la demande de fournitures et de services pour le lieu de travail, notamment les uniformes, les extincteurs, le nettoyage des locaux et la formation à la sécurité.

* Les actions de la société étaient en hausse d'environ 2 % dans les transactions de pré-marché.

* Ces dernières années, Cintas a tenté d'augmenter son chiffre d'affaires en capitalisant sur les ventes croisées ainsi que sur les locations et les services dans toutes les catégories.

* Au début du mois, elle a accepté d'acheter son rival plus petit, UniFirst, dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions de 5,5 milliards de dollars, mettant ainsi fin à une poursuite de plusieurs années.

* Ce rapprochement, qui combine deux des plus grands fournisseurs nord-américains de vêtements de travail et de services aux établissements, devrait aider Cintas à étendre sa portée et à réduire ses coûts en intégrant les itinéraires, les usines et les chaînes d'approvisionnement.

* Les coûts de transaction liés à l'acquisition ont eu un impact de 3 à 4 cents sur le bénéfice par action pour l'exercice 2026.

* La société s'attend maintenant à ce que son chiffre d'affaires annuel se situe entre 11,21 et 11,24 milliards de dollars, alors qu'elle prévoyait auparavant entre 11,15 et 11,22 milliards de dollars.

* Elle s'attend également à ce que son bénéfice soit compris entre 4,86 et 4,90 dollars par action, contre 4,81 à 4,88 dollars précédemment.

* Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 28 février a augmenté de 8,9 % pour atteindre 2,84 milliards de dollars, contre des estimations de 2,82 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La société a réalisé un bénéfice de 1,24 $ par action au troisième trimestre, ce qui correspond aux estimations des analystes.