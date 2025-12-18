 Aller au contenu principal
Cintas progresse après des prévisions annuelles optimistes
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 15:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - **Les actions de Cintas CTAS.O sont en hausse d'environ 4 % à 195,75 $ avant le marché

** Le distributeur d'uniformes revoit à la hausse ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels, aidé par une demande soutenue pour ses produits et services

** CTAS prévoit désormais des revenus annuels compris entre 11,15 et 11,22 milliards de dollars, contre 11,06 et 11,18 milliards de dollars précédemment - données compilées par LSEG

** La société prévoit un bénéfice annuel compris entre 4,81 et 4,88 dollars par action, contre une prévision antérieure de 4,74 à 4,86 dollars par action

** La société dépasse également les estimations de bénéfices et de ventes pour le deuxième trimestre

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 2 % depuis le début de l'année

