Cintas en hausse après que Wells Fargo l'a relevé à "surpondérer"

14 janvier - ** Les actions du distributeur d'uniformes Cintas Corp CTAS.O ont augmenté de 1,3 % à 195,23 $

** Wells Fargo a relevé sa notation de "pondération égale" à "surpondérer"; et a augmenté son objectif de cours (PT) de 205 $ à 245 $

** La société de courtage estime que l'entreprise est bien positionnée pour gérer les tarifs, en surmontant les défis antérieurs tels que la faiblesse de l'emploi, car elle dispose d'un avantage en matière d'approvisionnement et de pouvoir de fixation des prix, soutenu par son service de premier ordre

** " Nous voyons également une opportunité croissante de gains de parts de son plus grand concurrent Vestis, qui a récemment réduit son équipe de vente sur le terrain " - courtage

** 8 des 22 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 13 à "conserver" et 1 à "vendre"; le PT médian est de 222 $ - données LSEG

** L'action a augmenté de ~3% en 2025