Cintas en baisse après des prévisions de bénéfice annuel inférieures aux estimations

24 septembre - ** Les actions de la société de location d'uniformes Cintas Corp < CTAS.O > ont baissé de 4,5 % à 192,50 $

** CTAS révise à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel à 4,74 $ à 4,86 $, le point médian étant inférieur aux estimations des analystes de 4,85 $ - LSEG

** L'objectif précédent de la société pour les prévisions de bénéfice annuel se situait dans une fourchette de 4,71 à 4,85 dollars

** Augmentation de 8,2 % du coût des ventes pour le 1er trimestre, due à l'augmentation des dépenses liées aux matériaux et à la main-d'œuvre

** Dépasse toujours les estimations de revenus et de bénéfice pour le premier trimestre, car la location d'uniformes et de fournitures de premiers soins résistera à l'inflation persistante

** Le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 devrait se situer entre 11,06 et 11,18 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 11 à 11,15 milliards de dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de près de 9 % depuis le début de l'année