Cintas en baisse après des prévisions de bénéfice annuel inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 17:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions de la société de location d'uniformes Cintas Corp < CTAS.O > ont baissé de 4,5 % à 192,50 $

** CTAS révise à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel à 4,74 $ à 4,86 $, le point médian étant inférieur aux estimations des analystes de 4,85 $ - LSEG

** L'objectif précédent de la société pour les prévisions de bénéfice annuel se situait dans une fourchette de 4,71 à 4,85 dollars

** Augmentation de 8,2 % du coût des ventes pour le 1er trimestre, due à l'augmentation des dépenses liées aux matériaux et à la main-d'œuvre

** Dépasse toujours les estimations de revenus et de bénéfice pour le premier trimestre, car la location d'uniformes et de fournitures de premiers soins résistera à l'inflation persistante

** Le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 devrait se situer entre 11,06 et 11,18 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 11 à 11,15 milliards de dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de près de 9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CINTAS
200,9250 USD NASDAQ +0,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

