Cinq points à retenir : Tenir bon jusqu'à la fin de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les fêtes de fin d'année approchent, mais la semaine à venir a de quoi occuper les investisseurs, qu'il s'agisse du premier bilan de l'activité économique américaine au troisième trimestre ou des derniers rebondissements dans l'impasse dans laquelle se trouve Washington avec le Venezuela.

Les opérateurs espèrent également que le "rallye du Père Noël" donnera au marché boursier un peu d'élan en fin d'année. Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'actualité des marchés financiers: Gregor Hunter Stuart à Singapour, Lewis Krauskopf à New York et Marc Jones, Karin Strohecker et Amanda Cooper à Londres.

1/ S'IL VOUS PLAÎT, PÈRE NOËL

Chaque année, les traders de Wall Street espèrent un "rallye du Père Noël", c'est-à-dire une hausse de l'indice S&P 500

.SPX au cours de la dernière ou des deux dernières semaines du mois et de la première semaine de janvier. Il s'agit d'une tendance assez fiable, mais au fil du temps, le Père Noël a perdu de sa force de frappe.

Au cours des 100 dernières années, décembre a été l'un des meilleurs mois de l'année pour l'indice, avec un gain moyen d'environ 1,28 %. Toutefois, au cours des 25 dernières années, le mois de décembre a enregistré un gain moyen de seulement 0,5 %, tandis qu'au cours des cinq dernières années, l'indice S&P a subi une perte moyenne de 0,2 %. Le mois de décembre est ainsi le deuxième plus mauvais mois de l'année après septembre, avec une perte moyenne de 1,46 %.

L'indice a chuté au cours des deux dernières semaines et l'humeur est fragile. Cela n'empêchera pas les traders d'espérer un peu d'éclat festif dans leurs livres.

2/ PLONGEE DE DONNÉES

La semaine prochaine, une nouvelle série de données permettra aux investisseurs d'en savoir plus sur l'état de l'économie américaine après le brouillard provoqué par la fermeture du gouvernement. Après la fin de la fermeture du gouvernement fédéral qui a duré 43 jours, les rapports sur le produit intérieur brut du troisième trimestre, les biens durables mensuels et la confiance des consommateurs seront publiés au cours de la semaine de transactions écourtée par les fêtes. En novembre, la confiance des consommateurs américains s'est effondrée, les ménages s'inquiétant de l'emploi et de leur situation financière. Les données très attendues sur l'emploi cette semaine ont montré que la croissance de l'emploi a rebondi plus que prévu en novembre, bien que le taux de chômage se soit maintenu à 4,6 %, son niveau le plus élevé depuis plus de quatre ans. Les investisseurs sont impatients de voir si les données ouvrent la voie à un nouvel assouplissement des taux d'intérêt par la Réserve fédérale alors que le calendrier bascule en 2026. La banque centrale américaine a réduit ses taux pour la troisième fois consécutive, mais a indiqué qu'il était peu probable que les coûts d'emprunt baissent davantage à court terme.

3/ TROP DE COMPLICATIONS

Les prix du pétrole sont tombés sous la barre des 60 dollars le baril ces derniers jours, mais les marchés du brut doivent encore faire face à de nombreux courants géopolitiques croisés - de la Russie au Venezuela. Le président américain Donald Trump estime que les discussions visant à mettre fin à la guerre en Ukraine "se rapprochent de quelque chose " avant une réunion des États-Unis avec des responsables russes ce week-end.

La fin du conflit pourrait, à terme, entraîner l'entrée d'une plus grande quantité de brut russe sur les marchés mondiaux, mais les progrès se font attendre alors que la menace de nouvelles sanctions américaines à l'encontre de Moscou reste bien réelle. Il y a aussi les risques d'approvisionnement posés par le blocus américain des pétroliers vénézuéliens, alors que Trump cible la principale source de revenus du président Nicolas Maduro dans le but d'augmenter la pression sur le géant pétrolier latino-américain. Mais, alors que le pétrole est prêt à affronter des eaux agitées, le véritable moteur des prix dans les mois à venir pourrait être beaucoup plus prosaïque: une augmentation de l'offre mondiale de brut , à la fois sur terre et en mer.

4/ LE JEU DE LA POULE MOUILLÉE

Le Japon, comme de nombreux pays d'Asie de l'Est, travaillera tout au long de la période de Noël et ne participera pas aux festivités la semaine prochaine - à moins que vous n'incluiez la tradition moderne de manger du poulet frit Kentucky. Les traders de yens qui travailleront la semaine prochaine pourraient avoir besoin de beaucoup de tendres croustillants. Le 24 décembre, la Banque du Japon publiera le compte rendu de sa réunion d'octobre, au cours de laquelle elle a maintenu ses taux inchangés peu après l'entrée en fonction de la nouvelle Première ministre Sanae Takaichi. Le 25 décembre, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, s'adressera au Keidanren, le lobby des entreprises japonaises. Il devrait donner des indications sur l'évolution des taux d'intérêt en 2026, à la suite de la dernière réunion de la banque centrale le vendredi , au cours de laquelle elle a augmenté les taux d'intérêt à 0,75 %, le taux le plus élevé en trois décennies. Plus tard dans la semaine, l'indice des prix à la consommation de Tokyo pour le mois de décembre devrait également être publié le 26 décembre.

5/ BILAN DE L'ANNÉE

Les investisseurs devraient pouvoir commencer à faire le bilan de ce qui a franchement été une année folle dès le début, lorsque Donald Trump est revenu à la Maison Blanche. Douze mois plus tard, l'ordre mondial de l'après-Deuxième Guerre mondiale semble fracturé, une guerre commerciale a été déclenchée, l'or XAU= a connu sa meilleure année depuis 1979, les fabricants d'armes européens .SXPARO sont en hausse de 65 %, tandis que le dollar .DXY est en baisse de 9 %. Tout le monde veut de l'intelligence artificielle et de la dette spéculative. Les actions mondiales .MIWD00000PUS ont encore augmenté de 14 000 milliards de dollars, alors même que les inquiétudes budgétaires classiques rendent nerveux les marchés des obligations d'État de 100 000 milliards de dollars . Si l'on ajoute à cela que le pétrole flirte avec sa plus forte baisse depuis dix ans, que le bitcoin s'est effondré d'un tiers au cours des trois derniers mois et que le cacao se dirige vers sa pire année un an après sa meilleure, il est peut-être temps de prendre un repos bien mérité.