Cinq pays de l'UE préconisent un impôt exceptionnel sur les bénéfices des groupes énergétiques

(Actualisé avec réaction porte-parole de la Commission européenne)

Les ministres des Finances de cinq Etats membres de l'Union européenne plaident en faveur de la création d'un impôt exceptionnel sur les bénéfices des compagnies énergétiques en réaction à la hausse des prix du pétrole déclenchée par la guerre au Moyen-Orient, dans une lettre à la Commission que Reuters a consultée samedi.

Dans ce courrier daté de vendredi, les ministres des Finances allemand, autrichien, espagnol, italien et portugais estiment qu'une telle mesure montrerait que "nous sommes unis et capables d'agir".

"Cela enverrait aussi un signal clair sur le fait que ceux qui tirent profit des conséquences de la guerre doivent apporter leur part pour alléger le fardeau qui pèse sur le grand public", écrivent-ils.

Les cinq ministres rappellent dans leur lettre adressée au commissaire européen pour le Climat Wopke Hoekstra qu'une taxe exceptionnelle avait été instaurée en 2022 face à la flambée des prix énergétiques due à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par les forces russes.

"Face aux distorsions actuelles du marché et aux contraintes budgétaires, la Commission européenne devrait rapidement développer un instrument de contribution similaire à l'échelle de l'UE, s'appuyant sur une base juridique solide", disent-ils.

Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 50% depuis le début des frappes israélo-américaines contre l'Iran le 28 février et les prix du gaz en Europe ont augmenté de plus de 70%.

Un porte-parole de la Commission européenne a confirmé la réception de la lettre et indiqué que l'exécutif européen était en train de l'étudier.

"Plus généralement, la Commission travaille en étroite collaboration avec les États membres sur d'éventuelles mesures politiques ciblées en réponse à la crise énergétique actuelle qui frappe l'Europe", a-t-il ajouté.

La lettre ne précise pas le montant de la taxe exceptionnelle sur les profits proposée par les ministres, ni les entreprises concernées.

En Allemagne, l'Association des carburants et de l'énergie, qui représente les raffineries et les stations-service, a jugé injustifiée une telle imposition, assurant que les entreprises du secteur ne réalisaient pas de profits indus.

"Notre objectif principal est de maintenir l'approvisionnement en carburants en Allemagne dans un contexte de plus en plus difficile", a-t-elle déclaré dans un communiqué transmis par courriel.

(Andreas Rinke, avec Foo Yun Chee à Bruxelles, Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault pour la version française)