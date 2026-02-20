 Aller au contenu principal
Cinq pays d'Europe lancent l'initiative LEAP pour renforcer la défense aérienne
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 15:03

La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et la Pologne unissent leurs efforts pour développer rapidement des systèmes de défense aérienne à bas coût face aux menaces de drones et de missiles.

Le Royaume-Uni a annoncé aujourd'hui le lancement de l'initiative "Low-Cost Effectors & Autonomous Platforms" (LEAP) aux côtés de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de la Pologne, à l'occasion d'une réunion du groupe E5 à Cracovie.

Ce programme vise à développer des systèmes avancés de défense aérienne à faible coût, notamment des drones autonomes et des missiles, avec un premier projet attendu d'ici 2027. La priorité sera donnée à une nouvelle arme sol-air légère et abordable destinée à contrer les menaces de drones et de missiles, en privilégiant rapidité et adaptabilité dans le cycle de développement.

Le ministère britannique de la Défense souligne que l'initiative mobilisera à la fois les grands industriels et les petites et moyennes entreprises du secteur, afin de tirer parti des financements européens, de l'intelligence artificielle et des technologies autonomes.

Londres rappelle par ailleurs porter ses dépenses de défense à 2,6% du produit intérieur brut (PIB) à partir de 2027, soit la plus forte hausse soutenue depuis la fin de la guerre froide, et indique consacrer plus de 400 millions de livres sterling cette année à des projets d'armements de précision longue portée et hypersoniques en coopération européenne.

