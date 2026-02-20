Cinq pays d'Europe lancent l'initiative LEAP pour renforcer la défense aérienne
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 15:03
Le Royaume-Uni a annoncé aujourd'hui le lancement de l'initiative "Low-Cost Effectors & Autonomous Platforms" (LEAP) aux côtés de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de la Pologne, à l'occasion d'une réunion du groupe E5 à Cracovie.
Ce programme vise à développer des systèmes avancés de défense aérienne à faible coût, notamment des drones autonomes et des missiles, avec un premier projet attendu d'ici 2027. La priorité sera donnée à une nouvelle arme sol-air légère et abordable destinée à contrer les menaces de drones et de missiles, en privilégiant rapidité et adaptabilité dans le cycle de développement.
Le ministère britannique de la Défense souligne que l'initiative mobilisera à la fois les grands industriels et les petites et moyennes entreprises du secteur, afin de tirer parti des financements européens, de l'intelligence artificielle et des technologies autonomes.
Londres rappelle par ailleurs porter ses dépenses de défense à 2,6% du produit intérieur brut (PIB) à partir de 2027, soit la plus forte hausse soutenue depuis la fin de la guerre froide, et indique consacrer plus de 400 millions de livres sterling cette année à des projets d'armements de précision longue portée et hypersoniques en coopération européenne.
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, encaissant la publication simultanée des derniers chiffres de la croissance américaine et de l'indice d'inflation PCE, qui donnent l'image d'une économie américaine en moins bonne santé qu'escompté. Dans les premiers ... Lire la suite
-
Une marche samedi à Lyon en hommage au militant nationaliste Quentin Deranque, soutenue par l'ultradroite, a reçu vendredi l'aval des autorités, qui prévoient un dispositif de sécurité renforcé le long du trajet. Ce feu vert intervient au lendemain de la mise en ... Lire la suite
-
(Au §2, bien lire "millions d'euros" (pas "milliards") Aston Martin va vendre ses droits pour l'utilisation de son nom sur l'écurie Aston Martin F1 Team pour 50 millions de livres sterling (57,20 millions d'euros) afin de renforcer ses finances après une année ... Lire la suite
-
Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté légèrement au-dessus des attentes sur un an en décembre, montrent les données publiées vendredi par le département du Commerce. L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) a accéléré de 2,9% ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer