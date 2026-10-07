Cinq nouvelles condamnations pour manipulation des taux d'intérêt au Royaume-Uni ont été annulées alors que les poursuites engagées par le SFO s'effondrent

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* Cinq anciens traders de Barclays obtiennent gain de cause en appel au Royaume-Uni pour laver leur honneur

* L'appel de Bittar, ancien trader de la Deutsche Bank, sera examiné vendredi

* Le Serious Fraud Office est le seul à contester l'appel de Bittar

* La condamnation de Tom Hayes, « meneur » de l'affaire Libor, sera annulée en 2025

(Ajout d'un commentaire de la Cour d'appel au paragraphe 6 et d'un nouveau commentaire d'un trader au paragraphe 11)

par Kirstin Ridley

Cinq anciens traders de Barclays BARC.L , emprisonnés en Grande-Bretagne pour avoir comploté en vue de manipuler les taux d’intérêt de référence mondiaux, ont obtenu mercredi gain de cause en appel, ce qui a permis de blanchir leur nom et a encore ébranlé certaines des poursuites judiciaires les plus médiatisées menées par le Serious Fraud Office britannique.

La Cour d’appel de Londres a annulé les condamnations de Philippe Moryoussef, de nationalité française, de Jay Merchant, né à Calcutta, des Britanniques Colin Bermingham et Jonathan Mathew, ainsi que d’Alex Pabon, un Américain.

Ces traders avaient été présentés par le ministère public comme le symbole de la cupidité des banquiers, à une époque où les contribuables étaient en colère face aux plans de sauvetage bancaires colossaux mis en place à la suite de la crise du crédit de 2007-2009, qui avait fait plonger les marchés boursiers et plongé les économies dans la récession.

Mais ces hommes ont demandé à laver leur honneur après que la Cour suprême a, l’année dernière, annulé les condamnations de Tom Hayes — un ancien trader vedette d’UBS UBSG.S et de Citigroup C.N — ainsi que celles de Carlo Palombo, ancien collègue de Barclays, pour avoir manipulé le Libor, taux d’intérêt interbancaire aujourd’hui disparu, et son équivalent en euros, l’Euribor.

La Cour suprême a estimé que les juges de première instance avaient mal orienté les jurys et que des erreurs juridiques avaient compromis l’équité des procès, ouvrant ainsi la voie aux appels de mercredi.

“Les cinq condamnations ont toutes été rendues incertaines par la même série d’erreurs… Pour ces raisons, les cinq condamnations seront annulées,” a déclaré la Cour d’appel.

UN TRADER EN LARMES DÉCLARE AVOIR DU MAL À ACCEPTER CETTE DÉCISION

Merchant, Pabon, Moryoussef, Bermingham et Mathew avaient été reconnus coupables de complot en vue de commettre une fraude et condamnés à des peines allant de 33 mois à 8 ans de prison entre 2016 et 2019, à l’issue d’une série de procès historiques menés par le SFO.

“C’est difficile à accepter,” a déclaré Bermingham, 70 ans, en larmes, à la sortie de la salle d’audience. “On n’y croit pas tant qu’on ne l’a pas entendu.”

Moryoussef, aujourd’hui âgé de 58 ans, s’est fait connaître pour avoir enfreint les conditions de sa liberté sous caution et s’être enfui en France. Il a été jugé par contumace à Londres, condamné à huit ans de prison et est resté en fuite depuis.

“Aujourd’hui, je retrouve mon âme, et pour la première fois, je peux envisager sereinement le prochain chapitre de ma vie,” a-t-il déclaré dans un communiqué.

Pabon, âgé de 48 ans, a fait remarquer: “Il y a dix ans, on a dit à mon jury, en vertu de la loi, qu’une réponse honnête à la question du Libor ne constituait pas un moyen de défense. Le Serious Fraud Office reconnaît désormais que ma condamnation n’est pas fondée.”

Le SFO a réaffirmé que la Cour suprême avait trouvé des “preuves suffisantes” sur la base desquelles un jury correctement guidé aurait pu condamner Hayes et Palombo.

Mais il a ajouté: “Après avoir soigneusement examiné cet arrêt et l’ensemble des circonstances, nous ne nous opposons pas aux recours formés par cinq personnes condamnées par des jurys dans le cadre des affaires Libor et Euribor.”

Un autre recours formé par Christian Bittar, un ancien trader français de la Deutsche Bank DBKGn.DE , condamné à une peine de prison en 2018, devrait être examiné vendredi.

Bittar, autrefois considéré comme l’un des traders les plus talentueux au monde, est le seul appelant dont le dossier est contesté par le SFO après qu’il a plaidé coupable il y a plus de huit ans.

Conçus pour estimer les taux auxquels les banques se prêtent mutuellement de l’argent, le Libor et l’Euribor constituaient autrefois une référence en matière de taux d’intérêt, sous-tendant environ 450.000 milliards de dollars de contrats financiers, allant des produits dérivés aux prêts étudiants.