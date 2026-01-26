Cinq minutes : Une question de confiance ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article publié vendredi avec le passage de l'or au-dessus de 5 000 dollars l'once)

Avalez un comprimé contre le mal des transports, car le tourbillon va se poursuivre cette semaine. La première réunion de l'année de laRéserve fédérale est très animée, les relations entre les États-Unis et l'Europe sont incertaines et le Japon est inquiet.

Apple, Microsoft, Meta, Tesla et Samsung publient tous leurs résultats et il y a un déluge de décisions sur les taux d'intérêt des marchés émergents. Marc Jones et Amanda Cooper à Londres, Lewis Krauskopf à New York et Gregor Stuart Hunter à Singapour vous présentent tout ce qu'il faut savoir sur ce qui fera bouger les marchés.

1/ZONE DE SÉCURITÉ AU GROENLAND?

Le président américain Donald Trump, l'Europe et l'Otan ayant pris du recul par rapport à leur précipice glacial au-dessus du Groenland, les marchés - à l'exception notable des amateurs d'or et des entreprises d'armement - espèrent que les tensions continueront à s'estomper. Pour cela, ils voudront voir plus de détails tangibles sur " l'accord-cadre " que les parties ont conclu, et que la crise reste bien à l'écart des médias sociaux de M. Trump. Cela pourrait contribuer à ramener les marchés boursiers mondiaux à des niveaux record et freiner la ruée apparemment inarrêtable de l'or qui a maintenant dépassé les 5 000 $ l'once, bien que, compte tenu de la façon dont l'année a commencé, cela pourrait simplement faire place à un autre point chaud géopolitique.

2/COMBATTRE LA FED La Réserve fédérale tient sa dernière réunion de fixation des taux d'intérêt et, alors que Jerome Powell et consorts devraient maintenir les taux à leur niveau actuel mercredi, l'attention se portera tout autant sur les menaces qui pèsent sur l'indépendance de la banque centrale américaine, si chère à ses yeux. Les investisseurs seront toujours à l'affût de signaux indiquant que les taux pourraient bouger, bien sûr, mais ce sera la première fois que Powell tiendra une conférence de presse de la Fed depuis les révélations de ce mois-ci selon lesquelles l'administration Trump a lancé une enquête sur sa rénovation de plusieurs milliards de dollars du siège de la Fed. M. Powell a qualifié cette initiative de "prétexte" pour tenter d'exercer une plus grande influence sur les taux d'intérêt. Cette affaire vient également s'ajouter aux deux autres intrigues principales de la querelle sur l'indépendance: l'affaire de la Cour suprême des États-Unis sur la tentative de Trump de renvoyer le gouverneur Lisa Cook et sa décision, qui n'a pas encore été annoncée, sur la personne qui succédera à Powell en tant que chef de la Fed en mai.

3/COMMENT MAGNIFIQUE? Quatre des sept géants technologiques américains dits "Magnificent Seven" (Microsoft MSFT.O , Apple AAPL.O , Meta META.O , Tesla TSLA.O d'Elon Musk), ainsi que le sud-coréen Samsung 005930.KS , publient leurs résultats cette semaine.

Pour nombre d'entre elles, il s'agira de déterminer dans quelle mesure leurs dépenses massives - financées de plus en plus par l'endettement dans certains cas - dans la course mondiale à l'armement en matière d'IA s'avèrent payantes.

Il ne suffit plus de dépasser les prévisions. Les entreprises doivent les pulvériser et fournir des indications suffisamment audacieuses pour que les investisseurs se sentent à l'aise avec leurs valorisations stratosphériques. Les troubles géopolitiques de ces dernières semaines mis à part, ce sont les poches du marché, au-delà de l'IA, qui affichent les meilleures performances en ce moment. Les SeptMagnifiques pourraient constater que les actionnaires qui se sont habitués à des résultats spectaculaires veulent encore plus de magnificence.

4/JITTERS AU JAPON La campagne électorale va s'intensifier au Japon avant les élections anticipées du 8 février que la Première ministre Sanae Takaichi a convoquées pour tenter de resserrer son emprise sur le Parti libéral démocrate au pouvoir. Les promesses de Takaichi de relancer les dépenses et de suspendre la taxe sur les ventes de produits alimentaires pendant deux ans ont pesé sur le yen et les obligations d'État japonaises, à tel point que la ministre des finances Satsuki Katayama a dû appeler au calme la semaine dernière et que la Banque du Japon a laissé entrevoir une hausse de ses taux d'intérêt . Les analystes craignent que le yen ne se soit détaché de son ancrage traditionnel - l'écart entre les taux d'intérêt à long terme japonais et américains - ce qui, avec le comportement erratique du marché obligataire , montre que les investisseurs sont désormais préoccupés par le ratio dette/PIB de 221 % du pays.

5/SURVEILLANCE Les banques centrales des marchés émergents se réunissent et, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de mouvements immédiats, il y aura de nombreux signaux à analyser alors que la tendance à la hausse pour les devises, la dette et les actions des pays émergents se poursuit.

Le Brésil, poids lourd de l'économie, devrait maintenir ses taux inchangés à 15 %, mais pourrait bien faire allusion à une baisse. Le Chili devrait être une copie presque conforme avec ses taux de 4,5 %. La Hongrie devrait maintenir ses taux à 6,5 % à l'approche d'élections cruciales. L'Afrique du Sud devrait rester à 6,75 % en raison de l'inflation élevée de l'électricité, bien qu'une réduction n'ait pas été complètement écartée.

Cependant, tout ne sera pas figé. La Colombie devrait réduire ses taux d'un quart à un demi-point, malgré les récentes augmentations de salaires, et le Ghana devrait réduire son taux de 300 points de base après avoir vu sa monnaie, le cedi, commencer à vaciller après sa ruée vers l'or au cours de l'année dernière.