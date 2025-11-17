Cinq minutes : Situation enviable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour après les élections du week-end au Chili, ajout de la date de publication des données sur les salaires)

La tâche d'éliminer l'énorme arriéré de données américaines retardées par le shutdown commence, la société la plus précieuse du monde Nvidia publie ses résultats et de nouveaux chiffres sur l'inflation garderont les banques centrales d'Europe sur leurs gardes.

En Asie, la politique fiscale de la nouvelle Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, prend forme, et le Chili tient des élections en Amérique latine où les sondeurs prédisent un nouveau pas vers la droite.

Voici les prévisions de Dhara Ranasinghe et d'Amanda Cooper à Londres, de Kevin Buckland à Tokyo et de Lewis Krauskopf et Rodrigo Campos à New York.

1/ÉLIMINER LES RETARDS

Les statisticiens du gouvernement américain commencent à s'atteler à la tâche d'éliminer les données qui n'ont pas été publiées pendant la fermeture sans précédent de 43 jours de Washington .

Le Bureau américain des statistiques du travail a annoncé qu'il publierait jeudi le rapport sur les emplois non agricoles pour le mois de septembre. La publication initiale était prévue pour le 3 octobre, peu après le début de la fermeture.

Les données privées qui ont été publiées suggèrent que le marché du travail continue de s'affaiblir. Cela plaide en faveur d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en décembre. Les autorités préviennent toutefois que certaines données ont pu être perdues à jamais , ce qui signifie que le brouillard économique pourrait mettre du temps à se dissiper.

2/ L'IA SE RATTRAPE

Le rapport trimestriel de Nvidia NVDA.O mercredi sera un test critique pour le commerce de l'IA de haut vol qui a commencé à faire quelques bruits de bafouillage au cours des dernières semaines.

Le géant des semi-conducteurs est devenu le mois dernier la première entreprise au monde à valoir 5 000 milliards de dollars . Il a perdu un peu de terrain depuis, mais avec une pondération stupéfiante de 8 % dans le S&P 500 et un poids important dans de nombreux indices mondiaux, il peut facilement faire basculer les marchés à lui tout seul.

Les prévisions de l'expert en IA et la perspective plus large de l'industrie auront des répercussions sur l'ensemble de l'écosystème technologique. Elles vont soit atténuer, soit alimenter les inquiétudes persistantes des investisseurs qui pensent qu'il s'agit déjà de la prochaine grande bulle .

3/LES LEVIERS DU POUVOIR

Après avoir initialement laissé entendre qu'il laisserait la politique monétaire en grande partie à sa banque centrale, le nouveau gouvernement japonais signale maintenant une approche plus directe.

La Première ministre Sanae Takaichi cherche à relâcher les rênes budgétaires et demande instamment à la Banque du Japon de ralentir le relèvement des taux, tandis que la nouvelle ministre des Finances Satsuki Katayama affirme que l'inflation n'a pas encore atteint durablement l'objectif de 2 % de la BoJ.

La banque semble toujours prête à relever ses taux en décembre, bien que le gouverneur Kazuo Ueda se soit montré prudent avant d'appuyer sur la gâchette. Les données sur les prix à la consommation prévues pour le 21 novembre devraient fournir des indices, mais il se pourrait bien que ce soit l'effondrement du yen qui en soit la clé.

Si sa faiblesse affecte les prix de l'alimentation et de l'énergie, politiquement sensibles, Takaichi pourrait n'avoir d'autre choix que d'accepter des hausses de taux rapides.

4/SITUATION ENVIABLE

Il doit être agréable d'être la Banque centrale européenne en ce moment. Sa présidente Christine Lagarde affirme qu'elle se trouve "dans une bonne situation", les taux d'intérêt et les marchés monétaires étant passés en pilote automatique , ce qui laisse présager qu'il n'y aura aucun mouvement l'année prochaine.

La semaine prochaine, les chiffres de l'inflation pour le mois d'octobre seront publiés, tant pour les pays individuels que pour la zone euro dans son ensemble. L'inflation de base des consommateurs était de 2,4 % en septembre, en hausse par rapport aux 2,3 % du mois d'août, mais en baisse par rapport aux 2,7 % du mois de septembre dernier.

Le chiffre global est resté autour de l'objectif de 2 % de la BCE pendant la majeure partie de l'année, cependant, et si la hausse de 5,5 % de l'euro pondéré par les échanges commerciaux

EUREER=ECBF commence à l'entraîner vers le bas à un moment donné, Francfort aurait une marge de manœuvre pour réduire à nouveau les taux.

Mais pour l'instant, le jury n'a pas encore tranché.

5/CHILI CHAUD

Le premier tour de l'élection présidentielle chilienne a été remporté dimanche par la candidate de la coalition de gauche Jeannette Jara. Mais les instituts de sondage s'attendent à ce que la course bascule à droite lors du second tour qui aura lieu dans un mois, après que le candidat d'extrême droite Jose Antonio Kast a obtenu une solide deuxième place et que trois autres candidats de droite ont également recueilli un grand nombre de voix,

Une victoire de Kast lors du face-à-face du 14 décembre avec Jara - en supposant que les autres voix de droite migrent vers lui - mettrait en place une administration chilienne plus à droite que toute autre depuis la dictature d'Augusto Pinochet dans les années 1980.

Les élections législatives concomitantes sont presque aussi importantes. Une victoire dans les deux chambres marquerait le premier résultat de ce type depuis les années 1950 et serait très probablement prisée par les investisseurs qui s'attendent à des réductions de l'impôt sur les sociétés si Jose Antonio Kast remporte la présidence.

Le peso s'est renforcé de près de 7 % depuis le début de l'année et les actions, exprimées en dollars et en pesos, ont grimpé de plus de 40 % et les traders observent son évolution future.