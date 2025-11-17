information fournie par Boursorama avec AFP • 17/11/2025 à 11:42

Emirates commande 65 Boeing 777X pour une valeur de 38 milliards de dollars

( AFP / GIUSEPPE CACACE )

Le groupe Emirates, propriétaire de la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient, a annoncé lundi, au premier jour du Salon aéronautique de Dubaï, avoir commandé 65 appareils Boeing 777X pour une valeur de 38 milliards de dollars.

Les livraisons devraient commencer à partir du deuxième trimestre 2027 dans le cadre de ce contrat, qui inclut également 130 moteurs GE9X de General Electric.

"C'est un engagement à long terme qui soutient des centaines de milliers d'emplois manufacturiers à haute valeur ajoutée", a commenté le dirigeant d'Emirates, Cheikh Ahmed ben Saeed Al Maktoum, lors d'une conférence de presse.

Emirates, entièrement contrôlée par le gouvernement de Dubaï, était déjà le plus important client du Boeing 777, avec, en commande, 270 777X, 10 cargos 777 et 35 Boeing 787s.

Elle a maintenant 315 avions gros-porteurs ou long-courriers Boeing en commande. La compagnie a exprimé sa frustration face aux retards répétés de livraisons du 777X, qui avaient déjà été repoussées de 2025 à 2026.

"Certains peuvent avoir des doutes concernant le grand nombre de commandes d'avions d'Emirates," a déclaré Cheikh Ahmed.

"Mais je vous assure que chaque avion commandé a été soigneusement intégré dans les plans de croissance d'Emirates", a-t-il ajouté.

Emirates est la compagnie aérienne la plus rentable au monde, ayant annoncé récemment un bénéfice semestriel de 2,9 milliards de dollars.

Boeing, pour sa part, fait face, en plus des retards de livraison, à des préoccupations concernant la sécurité et à des poursuites judiciaires après une série d'accidents, y compris la catastrophe d'Air India en juin qui a causé la mort d'au moins 265 personnes.

Les retards de livraison ont contraint Emirates à rénover une grande partie de sa flotte existante, y compris ses Airbus A380 qui ne sont plus en production.

La dernière commande inclut l'option de passer à des versions plus grandes du 777X qui sont encore en développement.