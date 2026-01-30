Cinq minutes : Notre monnaie, votre problème

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les marchés financiers se dirigent vers la fin d'un mois de janvier inoubliable, notamment grâce au dollar, qui devrait connaître son pire début d'année depuis 2018, et la semaine à venir apporte une série de catalyseurs qui pourraient encore bouleverser la donne.

Les bénéfices des grandes capitalisations donneront le ton pour les actions, tandis que les données sur l'emploi aux États-Unis pourraient apporter de nouveaux vents contraires ou favorables pour le dollar, et la géopolitique pourrait faire briller l'or. En outre, l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, apparaît comme le candidat le plus probable pour diriger la banque centrale.

Rocky Swift à Tokyo, Lewis Krauskopf à New York et Yoruk Bahceli, Dhara Ranasinghe et Karin Strohecker à Londres vous donnent les informations de la semaine.

1/ UNE POLITIQUE FORTE, UN DOLLAR FAIBLE

Le dollar stagne près de ses plus bas niveaux depuis quatre ans, sa faiblesse renouvelée attirant l'attention des banquiers centraux, des investisseurs et même de la Maison Blanche. Un jour après que Donald Trump ait enhardi les partisans du billet vert en déclarant que la valeur du dollar était "excellente" lorsqu'on lui a demandé si la devise avait trop baissé, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que les États-Unis avaient une politique de dollar fort et qu'ils n'intervenaient pas pour renforcer le yen. L'ampleur et la rapidité des nouvelles baisses pourraient mettre les banques au défi si les investisseurs agissent en même temps pour protéger leurs actifs américains d'une baisse du dollar. Cela pourrait également obliger les banques centrales de la zone euro à l'Asie à agir pour empêcher une forte hausse de leurs monnaies nationales qui pourrait étouffer la croissance.

C'est la monnaie des Etats-Unis, mais n'en doutez pas, c'est le problème de tous les autres.

2/ LA RELANCE DE L'EMPLOI

Les investisseurs chercheront des preuves du renforcement du marché du travail américain dans le rapport mensuel sur l'emploi du 6 février, alors qu'ils évalueront les perspectives de nouvelles baisses de taux.

La Fed a cité des signes de stabilisation de l'emploi lorsqu'elle a maintenu ses taux d'intérêt stables mercredi, après avoir assoupli sa politique monétaire à la fin de l'année 2025 en réponse à l'affaiblissement du marché du travail. Selon un sondage Reuters, le nombre d'emplois non agricoles pour le mois de janvier devrait augmenter de 70 000, après avoir augmenté de 50 000 en décembre .

Entre-temps, une nouvelle série de rapports sur les bénéfices est sur le point d'être publiée. Parmi eux, deux des "Sept Magnifiques" mégacapitalisations : Alphabet

GOOGL.O , la société mère de Google, et Amazon AMZN.O , qui vient de confirmer la suppression de 16 000 emplois dans l'entreprise .

3/ L'ÂGE D'OR

Le rallye époustouflant qui a porté l'or (et l'argent, le platine et le palladium) à des niveaux record pourrait montrer quelques fissures .

Les attentes selon lesquelles le prochain chef de la Fed pourrait se montrer plus ferme ont vu l'or s'éloigner de son record de près de 5 600 dollars, mais il est toujours en bonne voie pour atteindre un rallye de 20 % en janvier, son mois le plus fort depuis 1980.

Et les éléments déclencheurs ne semblent pas manquer pour soutenir davantage la valeur refuge préférée de tous: un ordre mondial qui se fracture, une attaque potentielle contre l'Iran, une chute du dollar, des inquiétudes quant à l'indépendance de la Fed ou de nouvelles turbulences commerciales.

Les données du Conseil mondial de l'or (World Gold Council) montrent que la demande d'or a atteint un niveau record l'année dernière, les craintes liées à l'instabilité et au commerce ayant entraîné une hausse des investissements. Mais les prix élevés ont déjà affecté la demande de bijoux et devraient freiner les achats des banques centrales , selon l'organisation.

4/ TENSION À TOKYO

Le marché obligataire japonais , instable, est confronté à deux tests clés de la demande avant le vote de la chambre basse où la Première ministre et ses opposants font campagne sur une augmentation des mesures de relance.

Les rendements des obligations d'État japonaises ont bondi, provoquant une onde de choc sur les marchés mondiaux de la dette, après que la Première ministre Sanae Takaichi a annoncé des élections anticipées et promis un sursis de deux ans sur les taxes de vente sur les produits alimentaires.

Mardi, une vente aux enchères de JGB de référence à 10 ans aura lieu, tandis que de nouveaux titres à 30 ans seront vendus jeudi. Le 20 janvier, le rendement à 10 ans a atteint 2,38 %, son plus haut niveau depuis 27 ans, et le rendement à 30 ans a atteint le niveau record de 3,88 %, en raison de la spéculation selon laquelle l'élection entraînera de nouvelles mesures financées par la dette, ce qui nuira encore plus à la santé budgétaire du Japon.

Les rendements se sont stabilisés depuis, tandis que le yen s'est redressé sous la menace d'une intervention officielle .

5/ UN PROBLÈME D'EURO

La BCE se réunit jeudi et les investisseurs seront à l'affût de toute indication sur l'impact d'un euro plus fort sur les taux.

La réunion aurait pu être très différente si Trump avait imposé des droits de douane aux pays européens dans le but d'acheter le Groenland, mais son rapide retour en arrière a permis d'éviter ce scénario.

Le dollar est sous le feu des critiques depuis le début de l'année, ce qui a poussé l'euro à augmenter de 3 % au cours des deux dernières semaines pour dépasser 1,20 dollar, son niveau le plus élevé depuis 2021.

Les décideurs politiques à Francfort ne sont pas satisfaits. Ils s'attendent à ce que l'inflation dans la zone euro soit inférieure à l'objectif de 2 % de la BCE cette année et l'année prochaine, et craignent déjà qu'une nouvelle appréciation de l'euro n'entraîne une baisse de l'inflation.

Pour l'instant, on s'attend à ce que la BCE maintienne son statu quo et les traders pensent qu'une nouvelle baisse des taux n'est que légèrement plus probable d'ici l'été.