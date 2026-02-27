Cinq minutes : Masse salariale - Coup de fouet ou impasse ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Réserve fédérale fera le point sur la vigueur du marché du travail avant sa réunion de mars, les membres de l'OPEP+ se réuniront pour discuter des quotas de production et Pékin décidera de ses objectifs économiques pour l'année prochaine.

Tout cela se déroule dans un contexte géopolitique tendu, les États-Unis renforçant leur présence militaire au Moyen-Orient.

Sans oublier les droits de douane.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Lewis Krauskopf et Suzanne McGee à New York, Rocky Swift à Tokyo, et Amanda Cooper et Marc Jones à Londres.

1/ REGARD SUR L'EMPLOI Le rapport sur l'emploi américain de vendredi permettra de savoir si les données fortes et inattendues du mois précédent, , étaient une surprise ponctuelle ou des signes d'un marché de l'emploi plus robuste.

Selon un sondage Reuters, le rapport de février devrait faire état d'une augmentation de 60 000 emplois, après un gain de 130 000 en janvier, le taux de chômage étant tombé à 4,3 %.

Ces données, qui figurent parmi les dernières publications importantes avant la réunion de mars de la Fed ( ), interviennent alors que l'attention se concentre sur la manière dont l'intelligence artificielle pourrait affecter le marché du travail et l'économie en général.

La semaine prochaine, les rapports sur l'activité manufacturière et des services donneront également un aperçu de la santé de l'économie américaine, ainsi que les données sur les ventes au détail pour le mois de janvier.

2/ LA RÉALITÉ BRUTE

Les tensions entre les États-Unis et l'Iran sont vives, et les opérateurs ont abordé les derniers week-ends en se préparant à l'éventualité d'une frappe américaine sur des cibles iraniennes et à la réponse de Téhéran.

Ce week-end, certains des principaux exportateurs du groupe OPEP+, dont fait partie la Russie, réexaminent leurs plans de production de brut .

Les prix du pétrole ont augmenté de 17 % en 2026 pour atteindre leur plus haut niveau depuis juillet dernier. Cela peut sembler une bonne nouvelle pour les producteurs, mais les coûts énergétiques plus élevés limitent généralement la demande.

L'Agence internationale de l'énergie prévoit un excédent de près de 4 millions de barils par jour en 2026, car la hausse des prix du brut freine la consommation. Il pourrait y avoir une limite à ce que l'OPEP+ peut faire pour gérer l'offre, alors que l'AIE prévoit que la plupart du brut supplémentaire proviendra du "quintet américain" - les États-Unis, le Canada, le Brésil, l'Argentine et la Guyane, qui ne font pas partie du groupe.

3/ BEIJING TRACE LA CROISSANCE, TOKYO TESTE LA DEMANDE D'OBLIGATIONS Les deux plus grandes économies d'Asie enverront des signaux clés aux marchés. La Chine décide de ses objectifs économiques, tandis que le Japon teste la demande dans son secteur obligataire volatile.

Pékin convoque son Congrès national du peuple, très surveillé, où les responsables devraient fixer des objectifs en matière de croissance, d'inflation et de dépenses.

Lors de la conférence de planification de décembre, les responsables politiques se sont engagés à maintenir une politique fiscale "proactive" pour stimuler la consommation et l'investissement.

Tokyo vendra des obligations d'État à 10 ans et à 30 ans. Les rendements de ces échéances ont atteint des niveaux historiques en janvier, ébranlant les marchés mondiaux de la dette, en raison des inquiétudes suscitées par les mesures de relance excessives de la Première ministre Sanae Takaichi. Un certain calme est revenu, mais il a été ébranlé mercredi lorsque le gouvernement de Takaichi a nommé deux universitaires pessimistes au conseil d'administration de la Banque du Japon .

4/ DES TENSIONS ACCRUES La hausse des prix du pétrole brut indique que la géopolitique est de nouveau au centre des préoccupations des investisseurs. Le signe le plus visible d'une anxiété mondiale accrue est le prix de l'or, qui a timidement repris le chemin de la hausse en raison des craintes d'un échec des négociations entre les États-Unis et l'Iran en vue d'éviter un conflit.

Alors que les investisseurs citent de plus en plus l'inquiétude géopolitique comme l'une de leurs principales préoccupations , l'éventail des actifs potentiellement affectés par ces tensions s'élargit. Le dollar et les titres du Trésor, par exemple, restent sur la sellette alors que le président américain Donald Trump s'est engagé, notamment lors du discours sur l'état de l'Union de cette semaine, à remplacer les droits de douane annulés par la Cour suprême par d'autres prélèvements.

Les relations de longue date entre les classes d'actifs sont remises en question, et la définition des valeurs refuges et des actifs "à risque" est sujette à débat. Aujourd'hui, l'accent est mis sur le pétrole et l'or; demain, ce pourrait être... n'importe quoi. 5/ IMPASSE MEXICAINE

La poussière est loin d'être retombée après l'assassinat du célèbre baron de la drogue mexicain "El Mencho" le week-end dernier, mais les traders auront autre chose à surveiller lundi, lorsqu'un projet de loi visant à réduire de 25 % les dépenses liées aux processus électoraux sera soumis au Congrès.

Les réformes réduiraient le financement des partis politiques, limiteraient le temps de parole quotidien à la télévision et à la radio, exigeraient des labels pour les contenus créés par l'IA, interdiraient les robots, supprimeraient les réélections consécutives à partir de 2030 et plafonneraient les rémunérations des représentants élus et des fonctionnaires électoraux.

Les dirigeants des partis d'opposition avertissent que ce projet pourrait saper l'ensemble du système démocratique et qu'il ne sera pas facile à approuver. Le projet de loi devra être approuvé par les deux tiers de chaque chambre du Congrès, ce qui signifie que le parti Morena de la présidente Claudia Sheinbaum devra compter sur ses alliés du parti travailliste et du parti vert, qui ont tous deux des inquiétudes à ce sujet.

À l'heure où le Mexique se prépare à des renégociations cruciales de l'USMCA et où les cartels de la drogue mécontents tentent de fomenter une guerre, il y a de quoi s'inquiéter.