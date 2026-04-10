Cinq minutes : Les yeux rivés sur Islamabad

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La guerre en Iran est à nouveau à l'ordre du jour, les pourparlers de cessez-le-feu du week-end étant l'événement principal, mais les jours à venir donneront également des indications préliminaires sur les retombées pour les grandes entreprises et la deuxième économie mondiale, la Chine.

Les dirigeants mondiaux auront beaucoup de choses à se dire lorsqu'ils se réuniront à Washington, tandis que la Hongrie organisera des élections capitales.

Karin Strohecker, Marc Jones et Alun John à Londres, Lewis Krauskopf à New York et Rocky Swift à Tokyo vous présentent tout ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers de la semaine à venir.

1/ LES GRANDS POURPARLERS

Depuis le début de la guerre en Iran, la quasi-totalité des marchés financiers du monde ont évolué en fonction du prix du pétrole, et il est difficile d'imaginer que cette situation puisse changer de sitôt.

Cela signifie que les investisseurs passeront leur week-end à guetter les nouvelles des pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad, au Pakistan.

L'annonce d'un cessez-le-feu , mardi en fin de journée, a fait repasser les prix du pétrole de référence sous la barre des 100 dollars le baril et a provoqué une flambée des actions mondiales. Cet accord semble toutefois fragile , car les deux parties ne sont pas d'accord sur des aspects essentiels, notamment sur la question de savoir s'il s'applique au Liban, qu'Israël continue de frapper.

Rien n'indique non plus que l'Iran lève son blocus quasi-total du détroit d'Ormuz, qui a provoqué la pire perturbation de l'approvisionnement énergétique mondial.

Et tandis que les contrats à terme sur le pétrole de référence LCOc1 sont loin de leurs sommets - même s'ils sont bien supérieurs aux niveaux d'avant-guerre - les prix sur le marché physique atteignent des niveaux record et la douleur dans les économies réelles commence à se faire sentir.

2/ DIRECTION WASHINGTON

L'impact de la guerre en Iran et l'augmentation des risques géopolitiques seront en tête de l'ordre du jour des chefs des finances du monde entier qui se réunissent à Washington pour les réunions de printemps du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale.

La semaine sera parsemée de rapports et de prévisions - les rapports du Fonds sur les perspectives de l'économie mondiale et sur la stabilité financière mondiale sont attendus mardi et les mises à jour régionales suivront - sans que personne ne s'attende à de bonnes nouvelles. Les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales du G7 et du G20 se réuniront également.

La guerre devrait freiner la croissance , accroître l'insécurité alimentaire et les coûts d'emprunt , et accentuer les pressions sur les prix en raison de la hausse des coûts énergétiques.

Confrontés à un nouveau choc après le COVID-19, la guerre de la Russie contre l'Ukraine et les turbulences commerciales, un certain nombre de pays en développement devraient demander une aide supplémentaire au Fonds .

3/ LES BANQUES PUBLIENT LEURS RÉSULTATS DU T1 Nous commencerons également à avoir une idée de ce que la guerre a signifié pour les entreprises alors que les résultats des principales banques américaines et d'autres grands noms mondiaux sont attendus.

Goldman Sachs GS.N publie ses résultats lundi, tandis que JPMorgan JPM.N , le plus grand prêteur américain, publie ses résultats mardi, de même que Wells Fargo WFC.N et Citigroup

C.N . Des revenus d'intérêts élevés et des commissions de banque d'investissement devraient les aider à afficher des bénéfices trimestriels plus élevés.

D'autres sociétés publieront leurs résultats la semaine prochaine, notamment Netflix NFLX.O , Johnson & Johnson JNJ.N et PepsiCo PEP.O , ainsi que TSMC 2330.TW , ASML ASML.AS et LVMH LVMH.PA .

On estime que les bénéfices du S&P 500 ont augmenté de plus de 14 %, mais les retombées de la guerre assombriront les rapports, y compris les effets d'entraînement de l'inflation due à l'énergie .

4/ ET LA CHINE?

Les données chinoises clés de jeudi donneront un premier aperçu de la manière dont la deuxième économie mondiale s'adapte à une trajectoire de croissance plus lente et à la guerre.

Pékin devrait annoncer que le produit intérieur brut du premier trimestre (GDP) a augmenté de 5% en glissement annuel, selon la prévision médiane d'un sondage réalisé par LSEG auprès de 11 analystes.

La croissance du PIB de la Chine a ralenti pour atteindre son plus bas niveau depuis trois ans, à savoir 4,5 %, au dernier trimestre 2025, et en mars, le gouvernement a fixé un objectif légèrement inférieur pour 2026, alors qu'il cherche à rééquilibrer l'économie et à rester compétitif par rapport aux États-Unis.

5/ ORBAN MIS HORS JEU?

Après 16 ans de règne de Viktor Orban en Hongrie, les investisseurs sont préparés à la perspective autrefois impensable que le Premier ministre incendiaire et l'épine de longue date dans le pied de l'Union européenne pourraient être chassés du pouvoir ce week-end, lors de ce qui a été annoncé comme l'élection la plus sensible de l'année pour les marchés européens.

Trois années de stagnation économique, le plus grand choc inflationniste depuis les années 1990 et les révélations sur ses liens avec la Russie font que les sondages d'opinion prédisent que l'homme de 62 ans sera battu par son ancien allié devenu ennemi, Peter Magyar , qui promet une réinitialisation avec Bruxelles qui débloquerait des milliards d'euros de financement de l'UE.

Les analystes politiques estiment que le spectre des résultats potentiels du vote de dimanche est extrêmement large, y compris la possibilité qu'il s'accroche ou qu'il refuse de partir sans combattre.

À en juger par la chute brutale du cours des actions des entreprises qui lui sont liées et la surperformance relative de la monnaie et des obligations hongroises au cours des derniers mois, les investisseurs parient sur le changement. Mais les marchés se préparent à la volatilité.

Des élections se déroulent également au Pérou , mais avec un nombre record de 35 candidats en lice, elles nécessiteront très certainement un second tour décisif en juin.