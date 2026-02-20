Cinq minutes : Les résultats de Nvidia sur le devant de la scène

Le rapport sur les bénéfices de Nvidia est la pièce maîtresse de la semaine prochaine pour les marchés, flanqué de données importantes et de la politique en Europe, où les politiciens et les banquiers centraux se bousculent pour les postes les plus importants.

Lewis Krauskopf à New York, Rae Wee à Singapour et Marc Jones, Harry Robertson et Dhara Ranasinghe à Londres vous présentent tout ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers de la semaine à venir.

1/ L'HEURE DE GLOIRE DE NVIDIA

Nvidia NVDA.O , l'entreprise phare de l'intelligence artificielle, devrait publier ses résultats trimestriels alors que les investisseurs s'inquiètent des rendements sur les dépenses liées à l'IA et des perturbations industrielles causées par la technologie émergente.

Le rapport de mercredi du géant des semi-conducteurs, la plus grande entreprise au monde en termes de capitalisation boursière, sera un événement majeur pour les marchés boursiers. Les actions de Nvidia ont grimpé en flèche après le lancement du ChatGPT à la fin de 2022.

Pourtant, les actions de la société et d'autres mégacapitalisations des "Sept Magnifiques" ont stagné jusqu'à présent en 2026 .

La semaine prochaine, les investisseurs se concentreront également sur les résultats des sociétés de logiciels, notamment Salesforce CRM.N et Intuit INTU.O . Les actions des sociétés de logiciels ont été martelées cette année en raison des craintes que l'intelligence artificielle ne bouleverse les modèles économiques du secteur.

2/ L'ANGOISSE DE L'ANNIVERSAIRE

Mardi marque le quatrième anniversaire de l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie , et bien que le président américain Donald Trump continue de faire pression pour un cessez-le-feu , il reste diablement difficile d'en obtenir un sur tous les fronts.

L'Ukraine subit des pressions constantes pour accepter un accord qui pourrait se traduire par des concessions douloureuses, alors que les forces russes pilonnent son réseau électrique et progressent lentement sur le champ de bataille.

Dans le même temps, le Fonds monétaire international semble prêt à entériner la prolongation du soutien, ce qui signifie que les obligations de Kyiv s'envolent.

Comme le montre la volatilité des prix du pétrole, les marchés sont également confrontés à l'éventualité d'une action militaire américaine contre l'Iran dans le cadre du conflit de longue date sur les capacités nucléaires de Téhéran. Les valeurs de défense et l'or en ont également bénéficié.

Si l'on ajoute à cela les points chauds du Groenland et du Venezuela de cette année, ainsi que les situations de crise à Gaza, en Afrique et à Taïwan, les analystes mettent en garde contre une ère de turbulences géopolitiques où les crises s'enchaînent les unes aux autres.

3/ TOUJOURS EN ÉBULLITION

Les chiffres des prix à la consommation en Australie, prévus mercredi, seront suivis de près par les investisseurs, qui parient que la banque centrale relèvera ses taux au moins une fois de plus cette année, car l'économie reste en bonne santé et l'inflation s'avère tenace.

Au début du mois, la Reserve Bank of Australia est devenue la seule banque centrale du G10, en dehors du Japon, à resserrer sa politique , alors qu'elle s'efforce de maîtriser l'inflation dans une économie où l'offre est limitée.

Toute surprise à la hausse dans les chiffres de mercredi renforcerait les paris selon lesquels les décideurs politiques pourraient procéder à une nouvelle augmentation de 25 points de base en mai 0#AUDIRPR , ce qui porterait le taux d'intérêt à 4,10 %.

Ailleurs en Asie, les données sur l'inflation à Tokyo sont attendues vendredi, bien qu'il soit peu probable qu'elles modifient matériellement les perspectives de la Banque du Japon.

Les analystes estiment que la victoire historique de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi aux élections ouvre la voie à un nouveau resserrement de la BOJ, laissant les marchés évaluer deux hausses de taux d'ici décembre. 0#JPYIRPR

4/ PRESSION SUR KEIR

Le Premier ministre britannique Keir Starmer est confronté à une épreuve de vérité jeudi, alors qu'une élection spéciale à Manchester pourrait porter un coup fatal à son leadership chancelant.

Les investisseurs suivront de près l'évolution de la situation. Certains craignent que le successeur de Starmer, plus à gauche, n'augmente les dépenses et les emprunts, ce qui aggraverait l'afflux d'obligations d'État sur les marchés.

Les obligations d'État britanniques et la livre sterling ont vacillé au début du mois, alors qu'une crise engloutissait Starmer sur ce qu'il savait des liens entre Peter Mandelson et le pédophile Jeffrey Epstein lorsqu'il a nommé ce dernier ambassadeur aux États-Unis.

Les marchés se sont calmés lorsque le cabinet de Starmer l'a soutenu, et les récentes ventes d'obligations britanniques ont enregistré une demande record , les investisseurs s'arrachant les rendements élevés proposés.

Si les travaillistes sont battus par les réformistes de Nigel Farage ou par les Verts dans les circonscriptions de Gorton et de Denton, la journée de vendredi pourrait être à nouveau volatile pour les marchés britanniques et pour Westminster.

5/ BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN

Les perspectives de la BCE, par ailleurs ternes, viennent de s'éclairer à la suite d'une information du Financial Times selon laquelle Christine Lagarde envisage de quitter prématurément son poste de présidente .

Lagarde a déclaré au Wall Street Journal qu'elle s'attendait à ce que sa mission en tant que présidente de la BCE prenne jusqu'à la fin de son mandat.

Les traders se concentrent donc sur la succession au sein de l'une des banques centrales les plus importantes au monde, tout en se préparant à des changements au sein de la Fed .

Selon le FT, le départ anticipé de Lagarde a pour but de permettre au dirigeant français sortant, Emmanuel Macron, de choisir son successeur.

Il est encore tôt, et les données préliminaires sur l'inflation en Allemagne, en France et en Espagne pour le mois de février, publiées vendredi, devraient confirmer la stabilité des taux pour le reste de l'année 2026.

Néanmoins, un jeu de devinettes sur le prochain dirigeant de la BCE est en cours. Et réfléchissez à la question suivante: l'indépendance de la banque centrale a-t-elle été compromise par des politiciens tentés de contourner les règles pour garantir leur choix du chef de la BCE?