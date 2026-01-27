Cinq leçons à tirer du pari de l'investisseur "Big Short" Burry sur GameStop

Michael Burry a révélé une position dans le distributeur de jeux vidéo GameStop GME.N , minimisant les chances d'un nouveau short squeeze majeur et comparant son directeur général, Ryan Cohen, à l'investisseur légendaire Warren Buffett.

Pour Burry, dont le pari prémonitoire contre le marché immobilier américain avant la crise financière de 2008 a été relaté dans le livre de Michael Lewis "The Big Short" et son adaptation cinématographique, ce pari est le signe d'un regain d'intérêt pour l'action.

Burry avait acheté le titre en 2018, mais avait vendu sa position quelques semaines avant le "short squeeze" de 2021 qui en a fait la coqueluche des "mèmes boursiers".

Voici cinq points à retenir de l'analyse de Burry publiée sur son Substack, "Cassandra Unchained", lundi:

LA PROBABILITÉ D'UN SHORT SQUEEZE MASSIF EST FAIBLE

Burry a déclaré qu'il était peu probable que les actions subissent une répétition du short squeeze explosif de 2021, rejetant ainsi une croyance fondamentale des fidèles de GameStop à l'égard des mèmes actions.

"La valeur n'est pas dans un autre grand short squeeze... qui n'est pas susceptible de se produire. En tout cas, les théories les plus couramment citées en ce sens ne sont pas très convaincantes pour moi", a-t-il déclaré.

Les actions de GameStop ont bondi de plus de 1 600 % en janvier 2021 , car les commerçants de détail se sont regroupés et ont forcé les investisseurs baissiers à se défaire de leurs paris.

L'ACTION EST UN PARI SUR COHEN

L'action de GameStop est en grande partie un pari sur la capacité de Cohen à transformer les liquidités de l'entreprise en opportunités de croissance, a déclaré Burry.

"Ryan fait de la limonade avec des citrons. Il a une entreprise pourrie et il la traite du mieux qu'il peut tout en profitant du phénomène des actions mimétiques pour lever des fonds et attendre l'occasion de faire un gros achat d'une véritable entreprise vache à lait en pleine croissance"

Il a comparé Cohen à Warren Buffett, qui a transformé Berkshire Hathaway BRKa.N d'une entreprise textile en difficulté en un conglomérat d'investissement.

"Je pense qu'il (Ryan) fait ce que Warren Buffett a fait et ce que je fais. Essentiellement, il attend patiemment. Contrairement à moi, il le fait avec une société publique, ce qui, d'après toutes les preuves antérieures, est très difficile", a déclaré Burry.

LE PLAN DE RÉMUNÉRATION DE COHEN LAISSE ENTREVOIR DES PROJETS D'ACQUISITION

Au début du mois, GameStop a dévoilé un plan de rémunération d'une valeur d'environ 35 milliards de dollars pour Cohen.

Le plan fixe toutefois des objectifs ambitieux pour le directeur général, qui devrait opérer un changement significatif et multiplier par plus de dix la valeur marchande de l'entreprise.

"C'est l'accord que je souhaiterais conclure si je voulais plus d'actionnariat, si j'étais assis sur un énorme tas de liquidités en expansion et si je prévoyais une ou plusieurs acquisitions transformatrices", a déclaré Burry.

LES OBJETS DE COLLECTION NE SUFFIRONT PEUT-ÊTRE PAS

GameStop a conclu des partenariats avec des éditeurs de jeux vidéo pour vendre des versions exclusives de jeux, des objets de collection et des marchandises afin d'attirer les consommateurs dans ses magasins physiques et numériques.

L'année dernière, la société a lancé les Power Packs, qui sont des cartes à collectionner et une plateforme, et a déclaré que la demande était élevée.

Burry estime toutefois que la valeur réelle de l'entreprise se situe ailleurs.

"Je ne vois pas les Power Packs comme plus qu'un moteur mineur de la valeur actionnariale, dans le meilleur des cas", a-t-il déclaré.

L'ACTION EST CHÈRE MAIS ATTRAYANTE

Burry a déclaré qu'il payait un peu plus pour GameStop que ce que valaient les actifs de l'entreprise, mais qu'il voyait toujours un compromis risque/récompense intéressant.

"Être long sur GameStop est presque aussi asymétrique qu'il est possible de l'être ces jours-ci sur les actions ordinaires américaines", a-t-il déclaré.