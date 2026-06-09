Cinq faits sur les drones maritimes après le sauvetage de l'équipage d'un hélicoptère américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Stone

Le sauvetage de deux membres d'équipage d'un hélicoptère de l'armée américaine par un drone de la marine a mis en lumière la Task Force 59, la première unité dédiée aux systèmes sans pilote de la marine américaine, basée à Bahreïn et rattachée au Commandement central des forces navales (NAVCENT), qui supervise les opérations navales américaines au Moyen-Orient. Depuis sa création en 2021, la force opérationnelle teste et déploie une flotte croissante de drones marins dans toute la région, reflétant un effort plus large du Pentagone pour développer des navires autonomes en tant que moyens rentables et à réponse rapide , bien que le concept ait rencontré des revers notables et des défis techniques.

Cinq points clés sur les drones marins: 1. La marine américaine exploite à la fois des navires de surface et des navires sous-marins sans pilote, conçus pour des rôles et des missions spécifiques. 2. La taille des navires de surface varie considérablement. À l’extrémité inférieure de la gamme se trouvent les vedettes angulaires de 5 mètres de long, telles que le Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC) utilisées pour la reconnaissance des ports, des côtes et des navires. Des bateaux à grande vitesse plus imposants, tels que l’Arabian Fox MAST-13 de L3Harris LHX.N , peuvent effectuer des missions de surveillance, aider au ciblage et assurer la transmission des communications en mer. 3. La Marine exploite des véhicules sous-marins sans pilote de plusieurs classes — grands, moyens et petits —, chacun étant conçu pour des missions et des profondeurs différentes. Les grands drones sous-marins peuvent parcourir des milliers de kilomètres de manière autonome, tandis que les plus petits sont utilisés pour des tâches à plus courte portée, telles que la détection de mines . Une grande partie de ce que l’armée américaine a développé et déployé dans cette catégorie est classée secret défense, et les systèmes qui sont rendus publics ont tendance à disparaître rapidement de la scène.

4. Les drones marins remplissent des rôles variés. Beaucoup sont construits pour la surveillance et le suivi de l’ennemi, ou pour aider au déminage, tandis que d’autres sont conçus pour des tâches offensives ou liées au combat. Le Commandement central a déclaré à Reuters que le sauvetage avait été effectué par un drone, mais n’a pas précisé le modèle. Un scénario possible est qu’un gros drone soit arrivé sur les lieux et que l’équipage soit monté à bord. 5. Certains drones maritimes ont connu un grand succès. Le Magura V5 ukrainien – qui n’est pas un équipement américain – est le drone maritime le plus éprouvé au combat. Il a coulé plusieurs navires de guerre russes et, en décembre 2024, a abattu un hélicoptère russe, marquant ainsi la première fois qu’un drone maritime détruisait un aéronef.