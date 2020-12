Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cinq ans après l'accord de Paris, le monde refuse toujours de regarder la réalité, dit Greta Thunberg Reuters • 11/12/2020 à 15:15









STOCKHOLM, 11 décembre (Reuters) - Cinq ans après l'Accord de Paris sur le climat, le monde refuse toujours de voir la réalité et donc de prendre les mesures nécessaires pour prévenir un réchauffement catastrophique, a déclaré vendredi la militante écologiste Greta Thunberg dans une vidéo publiée sur Instagram. Bien que cet accord ait été signé le 12 décembre 2015 par 196 pays, les dirigeants mondiaux n'ont jusqu'à présent pas tenu leurs promesses, accuse-t-elle. Les cinq années qui ont suivi ont été les plus chaudes jamais enregistrées, dénonce la jeune militante suédoise dans cette vidéo, illustrant ses propos d'images dystopiques d'incendies et d'inondations. Elle encourage en outre ses 10,5 millions d'abonnés sur Instagram à se battre pour l'objectif 1,5°C (#FightFor1point5), en référence à l'ambition affichée de l'accord qui prévoit de limiter en deçà de 2°C la hausse moyenne des températures mondiales d'ici la fin du siècle par rapport aux niveaux d'avant la Révolution industrielle, voire si possible de 1,5°C. Alors qu'il faudrait diminuer la production d'énergies fossiles de 6% par an d'ici 2030 pour limiter l'augmentation de la température à 1,5°C, les pays producteurs prévoient au contraire une hausse annuelle moyenne de 2%, selon un rapport publié début décembre par le Programme des Nations unies pour l'environnement. (Colm Fulton version française Laura Marchioro, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.