(AOF) - Netflix , Walt Disney et Paramount seront à surveiller ce lundi alors que Donald Trump a annoncé hier la mise en œuvre de droits de douane de 100% sur l'ensemble des films produits hors des Etats-Unis. Sur son réseau Truth Social, le président américain a déploré la "mort" de l'industrie cinématographique outre-Atlantique. " D'autres pays offrent toutes sortes d'incitations pour attirer nos cinéastes et nos studios loin des Etats-Unis ", a-t-il assuré. Selon lui, il s'agit d'un " effort concerté de la part d'autres nations ", représentant " une menace pour la sécurité nationale ".

Cinéma : des droits de douane de 100% sur les films produits en dehors des US

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.