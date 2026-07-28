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Cincinnati Financial en baisse après des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 12:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** Les actions de l'assureur IARD Cincinnati Financial ( CINF.O ) reculent de 2,9 % à 178,96 dollars en pré-ouverture

** Lundi en fin de journée, CINF a annoncé un bénéfice au deuxième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, en raison de l'impact de pertes liées aux catastrophes naturelles plus élevées et de marges en baisse

** “Nous pensons que les investisseurs seront davantage préoccupés par la hausse de 3,0 points du ratio combiné sous-jacent que par le niveau élevé des pertes liées aux catastrophes”, ont déclaré les analystes de Piper Sandler

** “L’Ohio a été particulièrement touché par les intempéries ce printemps, les pertes liées aux catastrophes ayant atteint un niveau près de quatre fois supérieur à notre moyenne sur cinq ans pour le deuxième trimestre dans cet État”, a déclaré le directeur général Stephen Spray

** Les catastrophes naturelles constituent une source majeure de volatilité des résultats pour les assureurs, car les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent entraîner une forte augmentation des sinistres

** 4 des 10 sociétés de courtage attribuent à l’action la note “acheter” ou supérieure, et 6 la note “conserver”; objectif de cours médian: 197 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action CINF affichait une hausse de 12,8 % depuis le début de l’année

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