Cilas : Lumibird s'oriente vers partenariat plus technologique, que capitalistique

(AOF) - Lumibird a réagi à l’information de La Lettre selon laquelle le spécialiste des lasers serait en discussions pour revendre ses 37% dans Cilas au tandem d’actionnaires Safran et MBDA. En Bourse, l’action Lumibird recule de 0,76% à 13 euros. Dans un communiqué, la société a indiqué "orienter ses discussions sur le dossier Cilas vers un partenariat plus technologique et industriel que capitalistique".

Le spécialiste des technologies laser a ajouté que "son projet d'investissement dans Cilas ne s'étend pas au-delà d'une participation de 37% du capital, sans influence notable".

Lumibird avait fait l'acquisition de cette participation en 2021 auprès d'Areva pour 7,5 millions d'euros.

"En 2022, ArianeGroup a revendu ses parts dans Cilas au duo Safran et MBDA qui détient aujourd'hui 63% du capital. Le montant de la transaction serait compris entre 50 millions d'euros et 100 millions d'euros, valorisant ainsi Cilas en 2022 à 80/160 millions d'euros", explique Invest Securities. L'analyste en déduit que la cession des parts de Lumibird pourrait lui rapporter entre 30 et 60 millions d'euros.

L'intérêt d'un rapprochement reste entier, et s'est même renforcé cette année. Dans ce contexte, la volonté du groupe est de construire un accord avec Cilas, où Lumibird contribuera très activement au développement d'une filière de défense souveraine", a conclu la société.

