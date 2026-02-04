Cigna règle à l'amiable l'affaire de l'insuline portée devant la FTC et s'efforce de réduire les prix des médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Express Scripts va modifier ses pratiques liées à des coûts élevés

La FTC va faire appliquer l'accord de 10 ans

L'accord exige que l'entreprise travaille avec les pharmacies locales

(Ajout du commentaire d'Express Scripts au paragraphe 3) par Jody Godoy

Express Scripts de Cigna Corp CI.N a réglé les accusations de la Commission fédérale du commerce des États-Unis selon lesquelles ses pratiques de tarification de l'insuline violaient les lois antitrust et de protection des consommateurs , et a accepté des changements visant à réduire les coûts pour les patients, les assureurs et les petites pharmacies, a déclaré l'agence mercredi. L'administration Trump s'est attaquée aux coûts élevés des médicaments et a conclu des accords avec les sociétés pharmaceutiques pour réduire les prix . Le règlement, d'abord rapporté par Reuters, s'inscrit dans cet objectif et permet à la FTC d'alléger une affaire intentée par l'ancienne administration Biden contre Express Scripts de Cigna, l'unité Optum de UnitedHealth Group Inc. UNH.N et CVS Caremark de CVS Health Corp. CVS.N . L'affaire contre Optum et Caremark est en cours. "Notre priorité est simple: réduire le coût des médicaments pour les Américains. Ce règlement nous permet de continuer à aller de l'avant, et nous apprécions le renforcement par l'administration de notre engagement en faveur de prestations pharmaceutiques qui placent les Américains au premier plan", a déclaré Express Scripts dans un communiqué. Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques, qui déterminent la manière dont les médicaments sont couverts par l'assurance maladie , ont fait l'objet pendant une décennie d'un examen minutieux de la part des autorités de réglementation et des législateurs en ce qui concerne les pratiques tarifaires. Bien que le secteur ait déjà procédé à des réformes, le règlement donne à la FTC le pouvoir d'imposer des changements plus importants à Express Scripts.

Le président de la FTC, Andrew Ferguson, a déclaré dans un message sur le site de médias sociaux X que l'accord contribuera à faire baisser les prix des médicaments.

"Pendant des années, les coûts à la charge des patients ont été déterminés par des prix de liste artificiellement élevés et des jeux de rabais alambiqués. Ce règlement met fin à cette situation", a-t-il déclaré.

Les actions de Cigna ont brièvement augmenté après la nouvelle. UnitedHealth a accentué ses pertes et s'échangeait en baisse de 3 % mercredi matin.

Un porte-parole de UnitedHealth n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le porte-parole de CVS, David Whitrap, a déclaré que la société "s'engageait dans des négociations de bonne foi avec le personnel de la FTC concernant une résolution potentielle qui éliminerait la nécessité d'un litige prolongé tout en protégeant la capacité de notre PBM à négocier des coûts de médicaments plus bas pour nos clients et leurs membres"

L'accord de dix ans limite la capacité d'Express Scripts à s'engager dans des pratiques qui, selon les critiques, contribuent à des coûts élevés, comme le fait d'empocher les remises accordées par les fabricants de médicaments sur la base du prix de liste des médicaments. La FTC estime que l'accord pourrait permettre aux patients d'économiser jusqu'à 7 milliards de dollars sur une décennie. Bien qu'Express Scripts ait annoncé l'année dernière qu'elle renonçait aux remises , l'accord impose ce changement. Un contrôleur indépendant veillera à ce que l'entreprise respecte l'accord pendant trois ans. La FTC a accusé les plus grands gestionnaires de prestations pharmaceutiques d'orienter les assureurs et les patients vers des médicaments plus chers plutôt que vers des options moins onéreuses afin de maximiser leurs profits. En 2024, la FTC a poursuivi Express Scripts , Optum et CVS Caremark, les accusant d'avoir injustement exclu des produits d'insuline moins coûteux des listes de médicaments couverts par les assureurs.

L'accord conclu avec Express Scripts contient des dispositions l'obligeant à collaborer avec les pharmacies locales et à divulguer chaque année le coût des médicaments aux employeurs. Express Scripts a également accepté de transférer Ascent Health Services, son agrégateur de remises basé en Suisse, aux États-Unis dans le cadre de l'accord. La majeure partie des activités de Cigna dans le domaine de l'assurance consiste à gérer des plans pour les employeurs et d'autres groupes qui couvrent les dépenses médicales. L'accord exige que Cigna comptabilise tout achat de médicaments directement au consommateur par l'intermédiaire de la plateforme TrumpRX prévue par la Maison-Blanche dans les quotes-parts et les franchises du plan standard qu'elle propose aux employeurs.

Ces dernières années, CVS, UnitedHealth et Cigna ont tous mis en place de nouveaux modèles de tarification visant à faire apparaître davantage les remises, les frais et les coûts des médicaments. De plus en plus, les entreprises affirment que leurs revenus sont basés sur des frais administratifs plutôt que sur des remboursements cachés de la part des fabricants de médicaments.