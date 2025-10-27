 Aller au contenu principal
Cigna mettra fin aux remises sur les médicaments dans de nombreux régimes de santé privés en 2027, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 11:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cigna Group CI.N éliminera les rabais sur les médicaments d'ordonnance dans un grand nombre de ses plans de santé commerciaux en 2027, a rapporté Bloomberg News lundi.

Valeurs associées

THE CIGNA
301,780 USD NYSE -1,07%
