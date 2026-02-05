Cigna en hausse après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions de l'assureur santé Cigna CI.N augmentent de 3,50 % à 281,21 $ ** CI affiche un bénéfice trimestriel ajusté de 8,08 $/shr contre une estimation moyenne des analystes de 7,88 $/shr - données LSEG

** L'entreprise annonce des revenus de 72,5 milliards de dollars au 4ème trimestre, dépassant les estimations de 69,83 milliards de dollars

** Le ratio des pertes médicales de la société, ou le pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux, était de 88%, par rapport aux estimations des analystes de 87,34% ** Mercredi, la société a réglé l'affaire de l'insuline de la Commission fédérale du commerce des États-Unis et a accepté des changements visant à réduire les coûts pour les patients, les assureurs et les petites pharmacies

** Actions en baisse de 0,33% en 2025