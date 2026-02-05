Cigna dépasse ses estimations trimestrielles, tout en restant prudent quant à ses perspectives d'avenir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7 et d'un commentaire d'entreprise aux paragraphes 11 et 14) par Sneha S K et Sriparna Roy

Le bénéfice et le chiffre d'affaires de Cigna CI.N pour le quatrième trimestre ont dépassé les attentes, aidés par la force de son unité de services de santé, ce qui a fait grimper ses actions de 3 % dans les échanges matinaux de jeudi.

La société a toutefois revu à la baisse ses prévisions pour 2026, le bénéfice et le chiffre d'affaires étant inférieurs aux estimations.

Cigna, contrairement à de nombreux concurrents, ne propose plus de plans Medicare Advantage pour les personnes âgées et les personnes handicapées, et a pris des mesures pour réduire les activités liées à l'Obamacare. Elle s'appuie davantage sur son segment des prestations pharmaceutiques et sur les régimes de soins de santé parrainés par l'employeur.

En octobre, la société a averti que son plan visant à éliminer les remises après-vente, connues sous le nom de rabais , nuirait aux bénéfices au cours des deux prochaines années, car certains clients passeront à un nouveau modèle.

Pour le trimestre écoulé, le chiffre d'affaires de l'unité de prestations pharmaceutiques d'Evernorth a augmenté de 20 % pour atteindre 36,3 milliards de dollars.

Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques aident à négocier les prix des médicaments et la couverture avec les fabricants pour le compte des employeurs et des clients des régimes de santé.

"Alors que Cigna continue de s'attendre à une pression sur Evernorth en 2026 en raison de la mise en œuvre de son nouveau modèle, l'entreprise semble être sur la bonne voie avec son plan au début de la nouvelle année", a déclaré Michael Wiederhorn, analyste chez Oppenheimer.

Le taux de sinistres médicaux , ou le pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux,a augmenté à 88 % au cours du trimestre, sous l'effet des plans individuels et familiaux. Les analystes s'attendaient à un ratio de 87,34%, selon les données de LSEG.

Cigna prévoit que le bénéfice ajusté par action en 2026 sera d'au moins 30,25 $, par rapport aux estimations de 30,36 $ par action , et que les revenus seront d'environ 280 milliards de dollars, inférieurs aux estimations de 283,86 milliards de dollars.

Les coûts médicaux annuels devraient se situer entre 83,7 % et 84,7 %, et le ratio des soins médicaux du premier trimestre devrait être inférieur à 81 %.

"Nos hypothèses intègrent une prudence appropriée compte tenu de la persistance d'un environnement de coûts élevés", a déclaré Ann Dennison, directrice financière.

Le bénéfice trimestriel ajusté par action de 8,08 dollars a dépassé les estimations de 7,88 dollars.

Mercredi, la société a réglé l'affaire de l'insuline de la Commission fédérale du commerce des États-Unis et a accepté des changements visant à réduire les coûts pour les patients, les assureurs et les petites pharmacies.

Cigna a déclaré que l'accord n'aura pas d'impact sur ses prévisions pour 2027.