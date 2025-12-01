Ciel couvert sur les marchés européens sur fond de turbulences chez Airbus

(AOF) - Les marchés actions européens démarrent le mois de décembre sous le signe de la morosité. Sur le front des statistiques, l'activité manufacturière s'est contractée en zone euro, marquant un plus bas de cinq mois. Au chapitre des valeurs, Airbus concède du terrain après l'alerte logicielle rencontrée par l'avionneur sur ses appareils stars A320. De son côté, LVMH brille à la faveur d'une recommandation favorable d'Oddo BHF. Bureau Veritas fait les frais d'une dégradation de RBC. Le CAC 40 recule de 0,62% à 8072 points et l'EuroStoxx 50 de 0,38% à 5646 points.

En Europe, HSBC a annoncé un partenariat stratégique avec la start-up française Mistral AI pour renforcer et accélérer l'utilisation de l'intelligence artificielle générative (IA générative) au sein de l'ensemble de la banque. En Bourse, l'action de la banque britannique gagne 0,43% à 1074,80 pence. Ce partenariat pluriannuel lui donne accès aux modèles commerciaux de Mistral AI, y compris aux développements futurs. Les équipes des 2 sociétés vont par ailleurs collaborer sur le développement de solutions d'IA générique au sein de l'organisation d'HSBC.

Plus fort repli du CAC 40, Airbus (-5,08% à 194,06 euros) a rappelé vendredi dernier près de 6 000 avions A320, pour remplacer en toute urgence un logiciel de commande vulnérable aux radiations solaires, suite à un incident fin octobre aux États-Unis. "Sur un total d'environ 6 000 avions potentiellement concernés, la grande majorité a désormais bénéficié des modifications nécessaires. Nous travaillons avec nos clients aériens pour soutenir la modification des moins de 100 avions restants afin de garantir leur remise en service", a précisé le constructeur aéronautique dans un communiqué.

Bureau Veritas (-2,47% à 26,90 euros) accuse la deuxième plus forte baisse du CAC 40, subissant une dégradation de RBC qui est passé de "sous-performance" contre "performance en ligne", avec un objectif de cours ramené de 28,5 à 26,5 euros. L'analyste distingue une multitude d'opportunités plus intéressantes dans l'ensemble du secteur et pense que les perspectives commerciales mondiales sont de plus en plus défavorables, tandis que certaines mégatendances s'affaiblissent pour l'industrie des technologies de l'information et de la communication

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 47,8 en novembre, en ligne avec les prévisions après 48,8 en octobre, a indiqué S&P Global.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 49,6 en novembre, contre 49,7 de consensus après 50 en octobre, a indiqué S&P Global. Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank souligne que la conjoncture de la zone euro reste fragile, le secteur manufacturier ne parvenant pas à sortir de la stagnation et risquant même de rebasculer en zone de contraction.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 48,2 en novembre, contre 48,4 de consensus après 49,6 en octobre, a indiqué S&P Global.

La seconde estimation de l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en novembre aux Etats-Unis sera publiée à 15h45 avant l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en novembre qui sera connu à 16h00.

A la mi-séance, l'euro progresse de 0,24% à 1,1622 dollar.