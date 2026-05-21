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Ciel bleu sur Ralph Lauren
information fournie par Zonebourse 21/05/2026 à 14:47

Le groupe de mode, dont le titre bondit de 9% en avant-Bourse, a dépassé a publié un chiffre d'affaires trimestriel de 1,98 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,85 milliard.

Ralph Lauren a enregistré un BPA ajusté de 2,80 USD, contre 2,54 USD attendus par les analystes, pour un chiffre d'affaires de 1,98 milliard USD, contre un consensus de 1,85 MdUSD. Les revenus à change constant ont bondi de 12,1%. La marge opérationnelle ajustée s'est établie à 11%, contre 10,8% attendus.

Le management anticipe une marge opérationnelle en hausse de 80 à 120 points de base au premier trimestre et de 40 à 60 pb sur l'ensemble de l'exercice, à change constant.

Le conseil d'administration a approuvé une hausse de 10% du dividende trimestriel ordinaire en numéraire, à 1 USD par action.

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RALPH LAUREN RG-A
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