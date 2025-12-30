Ciel bleu sur les marchés européens à l'approche de la fin d'année

(AOF) - Les marchés actions européens s'affichent dans le vert au cours d'une séance particulièrement calme dans un contexte de période des fêtes de fin d'année. Les volumes d'échanges y sont fortement réduits. Le temps fort du jour sera le compte rendu de la dernière décision de politique monétaire de la Fed, attendu dans la soirée. Avant le baisser de rideau annuel demain en début d'après-midi, l'indice phare de la place parisienne s'adjuge 10% contre une baisse de 2,15% en 2024. Ce mardi, le CAC 40 progresse de 0,29% à 8135 points et l'EuroStoxx 50 de 0,50% à 5780 points.

En Europe, GSK (-0,03%, à 1 822,50 pence), bouge peu après une analyse de Baader Europe qui se pose la question de la pertinence d'un mariage avec AstraZeneca (-0,11%, à 13 733 pence). Cette hypothèse repose notamment sur la nomination, le 29 septembre dernier, d'un nouveau directeur général, Luke Miels, à partir du 1er janvier 2026. Ce dernier est arrivé dans l'entreprise en 2017 et occupe actuellement le poste de directeur commercial. Luke Miels dispose d'une longue expérience dans le secteur biopharmaceutique en étant passé chez… AstraZeneca, Roche et Sanofi-Aventis.

A Paris, Airbus (+0,29% à 196,62 euros) s'apprête à engranger près de 8 milliards de dollars de commandes sur le marché chinois. Selon des documents réglementaires déposés à la Bourse de Shanghai (SSE : Shanghai Stock Exchange) le 29 décembre dernier, les compagnies chinoises privées Spring Airlines et Juneyao Airlines, toutes deux basées à Shanghai, prévoient d'acheter respectivement 30 et 25 monocouloirs de la famille Airbus A320. Ces deux accords distincts sont une preuve de la confiance des opérateurs privés chinois envers le monocouloir vedette d'Airbus qui livrera au total 55 appareils.

Riber (-0,71%, à 3,48 euros), a annoncé hier qu'un client européen avait passé une commande majeure portant sur deux systèmes de production MBE 6000, accompagnés de services associés pour une livraison en 2026. Le client est une société européenne disposant d'installations de production entièrement intégrées verticalement, spécialisée dans le développement et la fabrication d'un large portefeuille de dispositifs photoniques destinés à plusieurs marchés en forte croissance.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller du prix des logements en octobre sera connu à 15h00 avant les Minutes de la Fed à 20h00.

A la mi-séance, l'euro glane 0,02% à 1,1774 dollar.