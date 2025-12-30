 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ciel bleu sur les marchés européens à l'approche de la fin d'année
information fournie par AOF 30/12/2025 à 12:16

(AOF) - Les marchés actions européens s'affichent dans le vert au cours d'une séance particulièrement calme dans un contexte de période des fêtes de fin d'année. Les volumes d'échanges y sont fortement réduits. Le temps fort du jour sera le compte rendu de la dernière décision de politique monétaire de la Fed, attendu dans la soirée. Avant le baisser de rideau annuel demain en début d'après-midi, l'indice phare de la place parisienne s'adjuge 10% contre une baisse de 2,15% en 2024. Ce mardi, le CAC 40 progresse de 0,29% à 8135 points et l'EuroStoxx 50 de 0,50% à 5780 points.

En Europe, GSK (-0,03%, à 1 822,50 pence), bouge peu après une analyse de Baader Europe qui se pose la question de la pertinence d'un mariage avec AstraZeneca (-0,11%, à 13 733 pence). Cette hypothèse repose notamment sur la nomination, le 29 septembre dernier, d'un nouveau directeur général, Luke Miels, à partir du 1er janvier 2026. Ce dernier est arrivé dans l'entreprise en 2017 et occupe actuellement le poste de directeur commercial. Luke Miels dispose d'une longue expérience dans le secteur biopharmaceutique en étant passé chez… AstraZeneca, Roche et Sanofi-Aventis.

A Paris, Airbus (+0,29% à 196,62 euros) s'apprête à engranger près de 8 milliards de dollars de commandes sur le marché chinois. Selon des documents réglementaires déposés à la Bourse de Shanghai (SSE : Shanghai Stock Exchange) le 29 décembre dernier, les compagnies chinoises privées Spring Airlines et Juneyao Airlines, toutes deux basées à Shanghai, prévoient d'acheter respectivement 30 et 25 monocouloirs de la famille Airbus A320. Ces deux accords distincts sont une preuve de la confiance des opérateurs privés chinois envers le monocouloir vedette d'Airbus qui livrera au total 55 appareils.

Riber (-0,71%, à 3,48 euros), a annoncé hier qu'un client européen avait passé une commande majeure portant sur deux systèmes de production MBE 6000, accompagnés de services associés pour une livraison en 2026. Le client est une société européenne disposant d'installations de production entièrement intégrées verticalement, spécialisée dans le développement et la fabrication d'un large portefeuille de dispositifs photoniques destinés à plusieurs marchés en forte croissance.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller du prix des logements en octobre sera connu à 15h00 avant les Minutes de la Fed à 20h00.

A la mi-séance, l'euro glane 0,02% à 1,1774 dollar.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • airbus groupe A220 air baltic a220 au ciel (Crédit: / crédit photo airbus groupe)
    Airbus choisi par la Défense espagnole pour l'étude d'un futur avion
    information fournie par Zonebourse 30.12.2025 13:45 

    Airbus Defence and Space et Indra indiquent avoir été sélectionnés par le ministère espagnol de la Défense pour réaliser une étude de définition conceptuelle des futurs avions de renseignement d'origine électromagnétique (ROEM) de l'Armée de l'air et de l'espace ... Lire la suite

  • La compagnie ferroviaire Eurostar a annoncé la suspension de "tous les trains entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles" jusqu'à nouvel ordre, après un double incident technique intervenu dans le tunnel sous la Manche ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Eurostar suspend tous ses trains entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles
    information fournie par AFP 30.12.2025 13:42 

    La compagnie ferroviaire Eurostar a annoncé mardi la suspension de "tous les trains entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles" jusqu'à nouvel ordre, après un double incident technique intervenu dans le tunnel sous la Manche. "Il y a eu un problème d'alimentation ... Lire la suite

  • Une Marianne et les couleurs tricolores du drapeau français
    France: L'AFT prévoit toujours d'émettre 310 milliards d'euros à moyen et long termes en 2026
    information fournie par Reuters 30.12.2025 13:39 

    La France maintient son programme d'emprunt pour l'an prochain, même si son ‍besoin de financement pourrait être amené à évoluer en fonction de la loi de finances pour 2026, a fait savoir ‌mardi l'Agence France Trésor (AFT), chargée de la gestion de la dette publique. ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 30.12.2025 12:15 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,2% pour le Dow Jones .DJI , une baisse de 0,1% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et une parfaite stabilité pour le Nasdaq ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank