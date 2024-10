Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cie des alpes: renouvellement du mandat du Directeur général information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 18:01









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration, réuni ce jour, a souhaité renouveler sa confiance envers Monsieur Dominique Thillaud pour le renouvellement de son mandat de Directeur général.



Son mandat en cours expire à l'issue de l'Assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2024 fixée le 13 mars 2025.



Le Conseil d'administration a indiqué qu'il renouvellera formellement Monsieur Dominique Thillaud dans ses fonctions lors de sa séance du 13 mars 2025 et à compter de cette date, pour une durée de 4 années expirant à l'issue de l'Assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2028.





Valeurs associées CIE DES ALPES 13,86 EUR Euronext Paris -0,29%