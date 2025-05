Cie des Alpes: relève son objectif d'EBO sur l'exercice information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 18:17









(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 849,5 ME au 1er semestre de l'exercice 2024/25 en croissance de 11,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent. A périmètre comparable, la croissance de l'activité est de +7,9%.



Le chiffre d'affaires des Domaines skiables et activités outdoor s'inscrit à 524,4 ME, en hausse de 5,5% par rapport au 1er semestre 2023/24. Celui des Parcs de loisirs s'élève à 222,8 ME, en croissance de 32,8% par rapport à l'exercice précédent. A périmètre comparable, c'est-à-dire hors groupe Urban, la croissance des Parcs de loisirs ressort à 16,2%.



L'Excédent Brut Opérationnel (EBO) du Groupe s'élève à un niveau record de 312,2 ME au 1er semestre 2024/25, en hausse de 12,9%



Le résultat opérationnel atteint 207,5 ME contre 188,0 ME au 1er semestre 2023/24, en progression de 10,3% à périmètre courant (8,1% à périmètre comparable). Le résultat net, part du Groupe ressort à 134,3 ME, en hausse de 5,2% par rapport au 1er semestre 2023/24.



Le Groupe relève son objectif d'EBO pour l'ensemble de l'exercice et vise désormais un EBO en croissance d'environ 15% par rapport à l'EBO 2023/24, contre une croissance de l'ordre de 10 précédemment.





Valeurs associées CIE DES ALPES 17,9400 EUR Euronext Paris +0,67%