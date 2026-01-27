Cie des Alpes, LVMH, Partouche... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Aramis Group

Au premier trimestre de son exercice 2026, clos le 30 septembre 2025, Aramis Group a généré des revenus de 550,4 millions d'euros, en baisse de 4,8% par rapport à la même période un an plus tôt.

Cie des Alpes

Portée par une forte activité dans les domaines skiables, une dynamique soutenue dans l'hébergement et des parcs de loisirs toujours en croissance, la société débute le nouvel exercice sur des bases solides.

Eurobio Scientific

En 2025, Eurobio Scientific a enregistré un chiffre d'affaires de 168 millions d'euros contre 154,2 MEUR à fin 2024, soit une progression de 9%. Sur une base proforma comparable, c'est-à-dire hors effets de périmètre liés aux acquisitions, la croissance s'élève à 2,3%.

Exel Industries

Le spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Fermentalg

Le spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Groupe Partouche

Groupe Partouche publie un résultat annuel en forte hausse, dopé par des opérations ciblées de croissance, des rénovations dans son parc et une importante cession immobilière. Le bénéfice net atteint 52,7 MEUR, contre 4,1 MEUR un an plus tôt.

HighCo

Le spécialiste du marketing et de la communication détaillera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Ipsos

Ipsos annonce l'acquisition de Seventh Decimal, société technologique d'études spécialisée dans la mesure d'audience de la publicité extérieure (Out-Of-Home). Fondée en 2019 et basée aux Emirats Arabes Unis, Seventh Decimal est encore dans la phase initiale de son développement et bénéficiera d'Ipsos pour s'étendre. Aucun détail financier n'a été divulgué.

Kaufman and Broad

Le promoteur immobilier précisera ses résultats annuels.

Linedata Services

Linedata Services a conclu l'exercice 2025 avec un chiffre d'affaires en baisse de 7,7%, ou de 6,1% à périmètre et change constants, pour un total de 169,6 millions d'euros.

LVMH

LVMH réalise en 2025 des ventes de 80,8 milliards d'euros en baisse de 5% par rapport à l'année 2024 (-1% en organique). Au quatrième trimestre, la croissance organique des ventes est de 1%, en ligne avec le troisième trimestre. Le résultat net part du groupe s'élève à 10,9 MdsEUR en baisse de -13% par rapport à 2024. Le cash flow disponible d'exploitation s'élève à 11,3 MdsEUR, en hausse de 8%.

Manitou

Le spécialiste des engins de manutention et d'élévation de personnes annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Mersen

Mersen a dévoilé une évolution au sein de son conseil d'administration. Emmanuelle Picard, administratrice depuis 2023, a annoncé sa décision de démissionner de son mandat pour des raisons personnelles. Pour la remplacer, le conseil d'administration de l'expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés a décidé de coopter Florence Lambert.

Synergie

Le spécialiste des ressources humaines communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Voltalia

Le constructeur des centrales électriques dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.