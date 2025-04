Cie des Alpes: hausse de plus de 11% du CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 16:00









(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes indique avoir enregistré au premier semestre de son exercice 2024-25 un chiffre d'affaires de 849,5 millions d'euros, en hausse de 11,6% (+7,9% à périmètre comparable, c'est-à-dire retraité de l'intégration du groupe Urban).



'Il est à noter que le week-end de Pâques était positionné l'an dernier les 30, 31 mars et 1er avril 2024 ce qui avait contribué à la performance du premier semestre 2023-24 contrairement à cette année', précise le groupe de tourisme.



Le chiffre d'affaires des domaines skiables et activités outdoor a progressé de 5,5% à 524,4 millions d'euros, tandis que celui de la distribution & hospitality s'est accru de 6,1% à 102,4 millions et que celui des parcs de loisirs a grimpé de 32,8% à 222,8 millions.





