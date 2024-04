Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cie des Alpes: hausse de 12,2% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 18:15









(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes a enregistré au cours du 1er semestre 2023/24 un chiffre d'affaires consolidé de 761,1 ME, en hausse de 12,2% par rapport à la même période de l'exercice précédent.



Le chiffre d'affaires de la division Domaines skiables et activités outdoor atteint 496,9 ME au cours du 1er semestre de l'exercice 2023/24, ce qui représente une progression de +14,3%.



Le chiffre d'affaires de la division Distribution & Hospitality s'élève à 96,5 ME en hausse de 2,9% par rapport à la même période de l'exercice précédent.



Le chiffre d'affaires des Parcs de loisirs s'établit à 167,7 ME en croissance de 11,9%.



' Après la très bonne performance enregistrée au 1er semestre, le Groupe est confiant pour la fin de la saison pour l'activité Domaines skiables et activités outdoor. Pour mémoire, le 2nd semestre représente traditionnellement un peu plus de 10% du chiffre d'affaires annuel de la division ' indique le groupe.





