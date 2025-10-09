Cidara progresse après que la FDA américaine a accordé la désignation de "thérapie révolutionnaire" à un médicament de prévention de la grippe

9 octobre - ** Les actions de Cidara CDTX.O augmentent de 3,54 % à 102 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la Food and Drug Administration des États-Unis a accordé la désignation de "thérapie révolutionnaire" à son médicament expérimental, CD388, destiné à prévenir la grippe A et B chez les personnes présentant un risque élevé de maladie grave

** La désignation de thérapie révolutionnaire est destinée à accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés à traiter une maladie grave ou un besoin médical non satisfait

** CDTX déclare qu'un essai à mi-parcours a montré que le CD388 aidait à prévenir la grippe saisonnière chez les adultes en bonne santé

** Le CD388 est conçu pour prévenir la grippe sans dépendre de la réponse immunitaire, selon CDTX

** Le médicament antiviral cible les groupes à haut risque, notamment les personnes âgées, les malades chroniques et les personnes dont le système immunitaire est affaibli

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~266% depuis le début de l'année