Cidara progresse après que la FDA américaine a accordé la désignation de "thérapie révolutionnaire" à un médicament de prévention de la grippe
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 14:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions de Cidara CDTX.O augmentent de 3,54 % à 102 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la Food and Drug Administration des États-Unis a accordé la désignation de "thérapie révolutionnaire" à son médicament expérimental, CD388, destiné à prévenir la grippe A et B chez les personnes présentant un risque élevé de maladie grave

** La désignation de thérapie révolutionnaire est destinée à accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés à traiter une maladie grave ou un besoin médical non satisfait

** CDTX déclare qu'un essai à mi-parcours a montré que le CD388 aidait à prévenir la grippe saisonnière chez les adultes en bonne santé

** Le CD388 est conçu pour prévenir la grippe sans dépendre de la réponse immunitaire, selon CDTX

** Le médicament antiviral cible les groupes à haut risque, notamment les personnes âgées, les malades chroniques et les personnes dont le système immunitaire est affaibli

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~266% depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

