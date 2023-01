CIBOX : Usine de Revin: Signature d'un premier accord commercial et industriel

16 janvier 2023. Cibox, société française cotée sur Euronext Growth Paris, annonce la signature de son premier accord commercial et industriel pour l'usine de Revin.

Comme décrit lors de son annonce en juin 2022, le projet d'usine à Revin permettra de produire 150.000 vélos électriques par an avec une équipe, capacité pouvant être étendue à 250.000 vélos électriques avec l'adjonction d'une seconde équipe de production.

Premier accord commercial avec ZX POWER

Cibox a conclu un premier accord commercial avec l'entreprise ZX Power (ZhongXin Power Tianjin Bicycle Co Ltd).

ZX Power conçoit des produits de mobilité dont des vélos électriques qu'elle fabrique et commercialise en Asie, en Europe et aux Etats-Unis, sous forme de produits finis ou bien de sous-ensembles (cadres notamment). Fondée en 2015, et en forte croissance, ZX Power dispose en Chine d'une capacité de production de 100.000 vélos complets par mois et jusqu'à 60.000 cadres. Elle a commercialisé 300.000 vélos en 2022.

Le partenariat commercial porte sur un objectif de 100,000 vélos électriques par an fabriqués par Cibox sur le site de Revin, objectif assorti d'un minimum de commande de production de 50.000 vélos pour la première année. Par ailleurs, Cibox s'appuiera sur la capacité d'approvisionnement de ZX Power pour la fourniture des composants achetés en Asie.

Enfin, sur le volet industriel, ZX Power fera bénéficier CIBOX de son expertise en matière de production d'engins de micro-mobilité.

Commentant la signature de cet accord, M. Lebre, Président Directeur-Général de CIBOX a déclaré : « La conclusion de cet accord de collaboration est très importante car sa réalisation permet à CIBOX de gravir une marche dans l'industrie de la mobilité et d'optimiser la montée en charge de l'usine de Revin dès sa première année de fonctionnement. »

Pour M. Sung, Directeur Général Délégué de CIBOX : « L'équipe Cibox qui intègre en France les métiers de conception, ingénierie et commercialisation, va pouvoir travailler étroitement avec ZX Power et s'appuyer sur leur savoir-faire en matière de production et d'industrialisation dans le domaine de la mobilité électrique, permettant ainsi le lancement de nouveaux produits avec un Time to Market optimisé. »

M. Xing, Chairman de ZX Power a ajouté :

“ ZhongXin Power et ses équipes travaillent dans le domaine des vélos électriques depuis plusieurs années. Ainsi l'entreprise ZX Power dispose d'une expérience riche et d'un savoir-faire technique fort en matière de développement de produits et de capacités de production. Elle connaît bien les marchés européens et américains et a établi des relations de coopération à long terme avec des chaines de distribution parmi les plus importantes au niveau international. Notre coopération avec CIBOX nous permettra d'allier le meilleur des ressources des deux sociétés, d'enrichir les gammes de produits, de développer rapidement le marché européen, et d'étendre nos territoires de marchés et à améliorer le service après-vente. Nous sommes très confiants dans les perspectives de coopération entre les deux parties ! »

Une évolution du modèle d'affaires de Cibox via le renforcement progressif des activités industrielles

Le projet de CIBOX de devenir un acteur référent de la micro-mobilité prendra ainsi une nouvelle dimension à partir de 2024 avec la mise en service de l'usine de Revin, actant l'internalisation de la fabrication de vélos électriques et complétant ainsi le savoir-faire de l'entreprise en matière de conception, de développement produit et de prestations de services.

Aussi, le modèle d'affaires de l'entreprise va évoluer, l'activité de fabrication sera ouverte à d'autres marques ou projets de micro-mobilité dont les vélos électriques ; avec une évolution progressive vers des contrats plus volumiques. En conséquence, l'entreprise disposera de deux activités complémentaires :

la vente des produits aux marques de CIBOX à des grandes enseignes et revendeurs, activité actuelle. la vente de produits et services à d'autres marques grâce à son outil industriel basé à Revin : activité nouvelle.

Cette nouvelle activité sera un catalyseur important de la croissance de l'entreprise, notamment à l'international, et lui permettra d'améliorer la compétitivité grâce aux volumes générés. La fabrication pour d'autres marques sera alimentée par des acteurs de l'industrie cherchant des solutions de production en proximité de leur marché, en l'occurrence en Europe.

Avancement du chantier de l'usine

Les travaux de l'atelier 3R - Réparation, Reconditionnement, Recyclage, ont démarré fin 2022 conformément au planning. Cibox prévoit un démarrage de ces activités au printemps 2023.

Sur le reste du bâtiment, la maîtrise d'œuvre a été désignée par le propriétaire fin 2022, après appel d'offres public, et le projet suit son cours pour une mise en service envisagée au cours du second trimestre 2024.

M. Sung - Directeur Général Délégué de CIBOX et M. Xing - Chairman ZX Power

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me ).

En 2021, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 16,0 M€, en croissance de +10%.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (CIB - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

