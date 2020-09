CIBOX : Résultats semestriels 2020

. UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE POSITIVE SUR L'ACTIVITE DE MOBILITE MALGRE LA CRISE SANITAIRE

. UN RESULTAT D'EXPLOITATION DE 377 K€ REFLETANT LE RECENTRAGE AUTOUR DE L'ACTIVITE DE MOBILITE

. TRESORERIE EN NETTE HAUSSE

En K€ S1 2020 S1 2019 Chiffre d'affaires 7 245 3 280 Marge Brute (1) 1 519 670 Résultat d'exploitation 377 -245 Résultat financier -326 78 Résultat exceptionnel 424 -18 Résultat net 475 -185

Marge brute = chiffre d'affaires diminué des charges suivantes : achats consommés, variation de stocks, droits de douane, transport sur achat

Le Conseil d'administration s'est réuni le 24 septembre 2020 pour arrêter les comptes semestriels du premier semestre 2020 qui ont fait l'objet d'une revue limitée par le commissaire aux comptes.

Forte progression du chiffre d'affaires au cours du 1er semestre 2020 (+122%)

Au premier semestre 2020, le chiffre d'affaires s'est élevé à 7 245 K€, à comparer à un chiffre d'affaires de 3 280 K€ sur la même période en 2019, soit une augmentation de 3 965 K€, une progression de 122% par rapport au premier semestre 2019. L'activité de mobilité électrique, en forte croissance, a représenté plus de 80% du chiffre d'affaires du premier semestre 2020.

Un résultat d'exploitation semestriel qui reflète la bonne performance de l'activité mobilité

La marge brute s'élève à 1 519 K€ au 30 juin 2020 vs 670 K€ l'année précédente, en lien avec la progression du chiffre d'affaires. Le taux de marge brute s'est élevé à 21% sur le premier semestre 2020 (20,4% sur le premier semestre 2019).

Le résultat d'exploitation s'établit à 377 K€ contre -245 K€ au premier semestre de l'année précédente, en lien avec l'amélioration de la marge brute.

Le résultat financier s'élève à -326 K€ contre 78 K€ au premier semestre 2019, le résultat financier du premier semestre 2019 se composant principalement d'une dépréciation sur les titres de la société CXM.

Le résultat exceptionnel s'élève à 424 K€ contre -18 K€ au premier semestre 2019, suite à un abandon de créances.

Compte-tenu des éléments précédents, le résultat net du semestre est un bénéfice de 475 K€ contre une perte de -185 K€ au premier semestre 2019.

Trésorerie et structure financière

Au 30 juin 2020, les capitaux propres s'élèvent à 5 154 K€ contre 3 488 K€ au 30 juin 2019.

Afin de renforcer sa structure financière, Cibox a bénéficié d'un Prêt Garanti par l'Etat à hauteur de 1 700 K€ au cours du premier semestre 2020.

Au 30 juin 2020, le poste du bilan « Disponibilités et valeurs mobilières de placement » s'élève à 4 542 K€ (vs 2 356 K€ au 30 juin 2019) et se décompose comme suit :

Disponibilités : 3 549 K€ ;

Valeurs mobilières de placement : titres de la société DMS pour 429 K€, soit une valeur brute de 911 K€ que vient diminuer une provision de 482 K€ ;

Titres auto-détenus : 564 K€.

Perspectives

Le contexte de crise sanitaire COVID-19 a fait évoluer de façon structurelle certaines habitudes professionnelles, avec notamment le télétravail qui s'installe durablement dans les entreprises. Une autre tendance structurelle est la baisse de la fréquentation des transports en commun depuis la sortie du confinement, certains usagers privilégiant désormais l'usage d'engins personnels, vélos, vélos électriques ou trottinettes électriques. Cette évolution est en grande partie durable, en témoignent les importants travaux d'aménagement de pistes cyclables réalisés par de nombreuses communautés urbaines en Europe et dans le monde.

C'est dans ce contexte de marché porteur que Cibox poursuit son développement et les investissements tout en demeurant vigilante quant aux effets de la crise sanitaire en cours, par nature incertains :

A court terme : l'objectif principal est le renfort de la marque yeep.me tant au niveau produit, communication et réseau de points de vente et service :

Ouverture début septembre 2020 d'un premier showroom yeep.me (Paris République) ;

Objectif d'ici fin 2020 de doublement du référencement de revendeurs spécialistes de la mobilité avec une participation au salon des Prodays (Paris Expo) en septembre et le démarrage d'un référencement auprès des deux plus grandes enseignes multi-spécialistes ;

Poursuite du développement à l'international. Après le démarrage en Russie et Italie au premier semestre 2020, l'entreprise envisage des débouchés commerciaux dans de nouveaux pays (sont ciblés notamment l'Espagne, la Belgique et Taiwan) ;

Lancement entre la rentrée 2020 et le début 2021 de plusieurs nouveautés produits : des vélos électriques urbains ainsi que cinq nouvelles trottinettes complétant ainsi la gamme de trottinettes avec des références allant de 399 € à 1299 € (prix public TTC), et notamment une trottinette dotée d'un équipement ultra-complet et disposant d'une autonomie de 30 km, qui est déjà commercialisée à moins de 400 € TTC en prix public. yeep.me étend également sa gamme d'accessoires avec de nouveaux casques équipés de lumière et de visière pour les déplacements urbains en trottinette et vélo ;

Arrivage et livraison des premières trottinettes destinées à la location aux entreprises avec le service me2.

A moyen terme, Cibox travaille sur la conception de nouveaux formats de produits de mobilité électrique ainsi qu'à une extension de services BtoB / BtoC.

Afin d'accompagner son développement, Cibox a renforcé ses équipes de développement produit et de développement commercial.

A la date du présent communiqué, Cibox est en mesure de confirmer l'objectif de doublement du chiffre d'affaires de l'activité mobilité en 2020.

CXM

Le 24 juillet 2020, Cibox a signé un protocole tripartite avec la société CXM et un autre fournisseur, accord qui a soldé diverses dettes et créances commerciales entre les trois entités. En exécution de ce protocole d'accord, Cibox a reçu en juillet 2020 de CXM 1 720 254 titres Cibox. A l'issue de cette opération, Cibox détient 6,42% de son capital (vs 4,90% au 30 juin 2020).

Cibox rappelle que l'accord initialement conclu avec CXM comportait notamment un volet de partenariat industriel en matière de co-développement produit. Le savoir-faire de la société CXM portant principalement sur des produits de loisirs (hoverboards notamment) et n'ayant pas assez évolué vers les produits de mobilité (trottinettes), Cibox a engagé la diversification de son panel de partenaires afin de construire sa roadmap produit en ligne avec ses ambitions et sa vision de la mobilité urbaine et ainsi pouvoir répondre à la demande, tout en préservant son autonomie vis-à-vis d'un partenaire dont le savoir-faire n'a pas suivi le changement du marché et dont l'activité a fortement diminué.

Compte tenu de la situation de CXM, et notamment de son positionnement loisir, marché incertain et par ailleurs non stratégique pour Cibox, une provision pour dépréciation intégrale de la participation dans CXM a été comptabilisée au 30 juin 2020, par mesure de prudence dans le contexte rappelé.

À propos de Cibox Inter@ctive

Créée en 1995, Cibox Inter@ctive est une entreprise française spécialisée dans les produits électroniques.

Au cours des années, la Société a acquis une grande expérience en matière de conception et développement, et elle propose à ce jour une large gamme de produits innovants. L'essentiel de son chiffre d'affaires est réalisé auprès de la distribution spécialisée, généraliste et « pure players » du e-commerce.

Spécialisée dans le design et la conception de produits technologiques conviviaux sur différents marchés, Cibox entend jouer un rôle moteur dans la révolution initiée de la mobilité urbaine.

Yeep.me, Scooty et Cibox sont des marques déposées de Cibox Inter@ctive.

