CIBOX : Point sur l'activité et le projet industriel Croissance de 67% au premier trimestre

Point sur l'activité et le projet industriel

Croissance de 67% au premier trimestre

17 avril 2024. CIBOX expert français de la micro-mobilité électrique, fait un point sur son activité et son projet industriel à mi-avril.

Retard et premiers assemblages sur le site industriel de Revin

Initialement prévue à la fin du premier trimestre 2024, la mise en service de la première ligne de production à Revin sera finalement effective à la fin du 2 ème trimestre 2024. Ce décalage s'explique par la livraison retardée des machines de production dans un contexte géopolitique contrasté ainsi que par le report de certains projets clients.

Au regard des résultats 2022 et 2023, CIBOX revoit son plan d'investissement et d'intégration des process industriels. Sur cette année 2024, la Société va se focaliser sur certaines parties de la production de vélo : assemblage complet, montage de roues et préparation de la partie électronique sur le site de Revin.

A date, la première ligne d'assemblage de fabrication des roues, des outils de gestion ainsi que la programmation de l'électronique est prête à fonctionner.

La fabrication des packs de batterie a, quant à elle, été décalée à début 2025. La fabrication de cadres et les lignes de peinture associées devraient suivre la même année.

Néanmoins, les productions pour ZX Power et les autres grands comptes commenceront au second semestre 2024 sous réserve de la levée d'éléments administratifs en cours de finalisation et de la mise en place d'une organisation de supply chain avec ses clients et fournisseurs.

De ce fait, CIBOX revoit sa production annuelle à 15 000 vélos pour 2024.

Lancement de nouveaux produits axés sur la mobilité durable

Sur la fin de l'année 2023, CIBOX a lancé de nouvelles gammes de produits misant sur 3 axes disruptifs sur le marché de la micro-mobilité électrique :

La durabilité avec des garanties de 5 ans et une facilité d'entretien et de réparation

La simplicité à l'utilisation grâce au renforcement de la connectivité via une application dédiée

Une meilleure accessibilité avec des premiers prix à partir de 250€.

La société entend continuer à développer sa marque YEEP.ME grâce à la commercialisation de ses 2 premiers modèles de vélos assemblés à Revin. Une nouvelle gamme de trottinette devrait également voir le jour en juin 2024 : la trottinette Routière SUV tout terrain en collaboration avec le DAKAR TM . De manière plus générale, CIBOX a conclu un accord avec le DAKAR TM pour des produits co-brandés jusqu'en 2027.

Un premier trimestre 2024 encourageant

Après une année 2023 de transition, CIBOX démarre l'année 2024 sur une bonne dynamique. Au 1 er trimestre 2024, le chiffre d'affaires atteint 1,3 M€ soit une hausse de 67% par rapport au T1 2023. Cette croissance, est encourageante et permet de conforter l'objectif d'une croissance soutenue pour les prochains mois, en particulier sur les périodes clés d'avril à juillet et de fin d'année.

Au-delà de la base de comparaison favorable par rapport à la même période de 2023, cette croissance s'explique par :

Une bonne dynamique du canal de vente digital direct (site internet YEEP.ME et market places). Ce canal a représenté 36% des ventes au T1 2024 contre 8,5% des ventes sur l'ensemble de l'année 2023 ;

Un élargissement des référencements opéré en décembre 2023 à une vingtaine de produits auprès de grandes places de marché en France (Décathlon, Cdiscount, Boulanger…), en Espagne, Belgique et Portugal. Ces sites de revente ont intégré les nouvelles gammes CIBOX : vélos, trottinettes, draisiennes et accessoires.

Pour soutenir son activité, CIBOX entend en 2024, renforcer grâce à ses places de marché partenaires la contribution de ses ventes internationales dans de nouveaux pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne ou l'Italie.

Sur le canal de la grande distribution (segment historique de CIBOX), la Société s'est associée au grossiste Mobility France qui lui permet de proposer ses trottinettes et accessoires dans de nombreuses enseignes. Ce partenariat sera élargi aux vélos à compter du second trimestre 2024.

L'expert français de la micro-mobilité électrique a également signé un accord de référencement pour ses nouvelles gammes avec des centrales d'achat. Les premières livraisons ont été initiées au premier trimestre et se poursuivront au cours de prochains mois.

Le 23 avril 2024, CIBOX annoncera ses résultats 2023, qui seront logiquement impactés par la baisse du niveau d'activité et les investissements volontaires engagés dans cette année de transition. Afin de sécuriser l'entreprise dans ses prochaines étapes de développement et ses derniers investissements industriels, la recherche de nouveaux financements se poursuit.

Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2023 le 24 avril après Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me ).

En 2023, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 4,9 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

